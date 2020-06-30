Elektrik kesintisi 7 Şubat Pazar 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 7 Şubat Pazar 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT PAZAR 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2990356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah DOLUNAY sk bölgelerinde 07/02/2021 09:00:00 - 07/02/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997075

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI sk bölgelerinde 07/02/2021 09:00:00 - 07/02/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997097

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 07/02/2021 10:30:00 - 07/02/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998377

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ERCAN, GÜNDÜZ, PEKMEZ, SAKİN, SERAY, YAYLA, ÖMÜR, ÖZNUR sk bölgelerinde 07/02/2021 11:30:00 - 07/02/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997103

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 07/02/2021 13:30:00 - 07/02/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2990363

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 07/02/2021 13:30:00 - 07/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998378

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 07/02/2021 14:30:00 - 07/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2996018

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3002., 3087., 3132., 3137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / OSMANGAZİ mah 2626., 2632., 2634., 2646., 2647., 2684., GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1601., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 07/02/2021 09:00:00 - 07/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2996428

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgelerinde 07/02/2021 04:00:00 - 07/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2984636

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 3., 4., 5., 6., BOĞAZKÖY, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 07/02/2021 00:00:00 - 07/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2989970

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 07/02/2021 10:00:00 - 07/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2996425

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH sk / MİMAR SİNAN mah 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., 87., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, RUMELİ, SELİMİYE sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEVSER, MERVE, SEFALI sk bölgelerinde 07/02/2021 00:01:00 - 07/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996420

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 70., 71. ÇIKMAZ, 72., 73., 77., DAVUTPAŞA, İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 111., 112., 113., 115., 116., 117., AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA sk bölgelerinde 07/02/2021 00:01:00 - 07/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996426

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FÜZE, FİRUZAN, HAVAALANI, ULUDAĞ sk / ORUÇREİS mah 626., 631., 632., 633., 634., 635., 636., ALBAYRAK, GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 461., 462., 463., 464., 465., 467., 468., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 07/02/2021 04:00:00 - 07/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2995802

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 07/02/2021 09:00:00 - 07/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981429

İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 07/02/2021 09:00:00 - 07/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995775

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3137. sk bölgelerinde 07/02/2021 11:00:00 - 07/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2996408

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, ALINTERİ ALT, EYÜP SULTAN, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 07/02/2021 17:00:00 - 07/02/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2992331

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah NEVİYE sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, CİLAVCI, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, KAFESLİ ÇADIR, KURBAN, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, MÜSELLİM, NEVİYE, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, SEMİH, TATLIKUYU, TAYYARECİ KEMAL, TİYATRO, YAHYAPAŞA, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk / MİMAR KEMALETTİN mah TATLIKUYU HAMAMI sk / NİŞANCA mah HAVUZLU HAMAM sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO sk / ZEYREK mah HALİÇ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, YENİBAHAR sk bölgelerinde 07/02/2021 00:00:00 - 07/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2992625

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah EMEL, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, DESTAN, ECE, GAMZE, HİMMET, KORU, KUBAN, LİSE, OSMANPAŞA, ÇINAR, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, DRAM, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KARDEŞLER, KUBAN, KUTLU, MESKEN, MEYAN, NAR ÇİÇEĞİ, NASİP, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, TAHİR, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 07/02/2021 01:00:00 - 07/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995970

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah EKİM, KANARYA, PARK, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA sk bölgelerinde 07/02/2021 09:00:00 - 07/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2995732

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.. sk bölgelerinde 07/02/2021 01:00:00 - 07/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ŞUBAT 2021

NO: 2996405

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 07/02/2021 09:00:00 - 07/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.