Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK SALI 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇAM LİMANI YOLU

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ALP GÖRÜNGEN YOLU

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BUKET

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: CAMİ

Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA

Mahalle: MADEN - Sokak: ÇAKIR MANAV

Mahalle: MADEN - Sokak: ESKİ TÜRK MEKTEBİ

Mahalle: MADEN - Sokak: LEYLAK

Mahalle: MADEN - Sokak: ZENCEFİL ÇIKMAZI

Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

12:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: AKBABA - Sokak: AKKUŞ ÇIKMAZI

Mahalle: AKBABA - Sokak: HOPA ÇIKMAZI

Mahalle: AKBABA - Sokak: ÇARŞAMBA

Mahalle: AKBABA - Sokak: MARAŞ

Mahalle: AKBABA - Sokak: GÜRSEL ÇIKMAZI

Mahalle: AKBABA - Sokak: ŞİFA SUYU

Mahalle: AKBABA - Sokak: CİVAN PERÇEMİ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR

Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ

Mahalle: ELMALI - Sokak: HASAN AĞA ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: ERSİN ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: NARİNCE

Mahalle: ELMALI - Sokak: SANCAKTAR

Mahalle: ELMALI - Sokak: OBRUK ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: EMLAK

Mahalle: ELMALI - Sokak: GÖKYÜZÜ

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

09:00 - 09:30 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÖKIRMAK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RÜSTEMAĞA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYSEL

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ULUBATLI

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEKOR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇINARALTI

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FETHİ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KOÇAK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURNA

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÖSEDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ULUDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TİTİZ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVA

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

09:45 - 10:15 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEKTEP

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSMAİLDEDE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ORHANBEY

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İPEK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKKUŞ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARİYE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NARİN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇELİK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAKIR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KOÇAK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKER

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YÖRÜK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CEYDA

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BİLLUR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MESUT

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EYLÜL

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BÜLENT

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DALYAN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KALYON

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NESLİHAN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELODİ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞEREN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İNCİR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: APAYDIN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAKDİR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HALİL RIZA ULUTÜRK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKTEPE

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BOSNA

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMDİBİ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DENİZ FENERİ

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADAKALE

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENLİKLİ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: EMNİYET

Mahalle: ESENKENT - Sokak: MEŞALE

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TAHSİN PAŞA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖMER BEY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL TEPESİ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESERCİ

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

08:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

08:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

08:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: SOYBAŞI

Mahalle: ESENYALI - Sokak: EDEBALİ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ISTIRANCA

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ARZUHAL

Mahalle: ESENYALI - Sokak: MUHARİP

Mahalle: ESENYALI - Sokak: İBNİ BATUTA

Mahalle: ESENYALI - Sokak: YALI

Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM

08:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKMASLI

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KUYUNTU

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BURUNCA

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEDİNE

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KÖRÜK

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: TÜRK

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BİLGİN

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: DERVİŞ

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKDEMİR

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖLYÜZÜ

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇÖMLEK

Mahalle: GÖKSU - Sokak: DEKOR

Mahalle: GÖKSU - Sokak: PUAN

Mahalle: GÖKSU - Sokak: EVRENLİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇABUK

Mahalle: GÖKSU - Sokak: ZİRAAT

Mahalle: GÖKSU - Sokak: UBEYLİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: YENİ DÜNYA

Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (ŞEYHLER)

Mahalle: GÖKSU - Sokak: KALITIM

Mahalle: GÖKSU - Sokak: İPEKYOLU

Mahalle: GÖKSU - Sokak: TAKSİM

Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZKIZI

Mahalle: GÖKSU - Sokak: YETENEKLİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: İZCİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKTİF

Mahalle: GÖKSU - Sokak: YOSUN

Mahalle: GÖKSU - Sokak: FİKİR

Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKIM_1

Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARİH

Mahalle: GÖKSU - Sokak: TERTİP

Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU

Mahalle: GÖKSU - Sokak: TAŞOCAĞI

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YAKUP

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ALTUNİZADE

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YAMAN

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: CANDAŞ

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İNÖNÜ

11:00 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: 3011.

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GÜLİSTAN

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: OBA

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ANAFARTALAR

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ZAFER

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEGANE

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.