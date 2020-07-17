Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından vatandaşların bilgisine sunan AYEDAŞ, 8 Aralık Salı günü gerçekleşecek elektrik kesintileri yayımladı. Biz de sıklıkla bakılan bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK SALI 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇAM LİMANI YOLU
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ALP GÖRÜNGEN YOLU
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BUKET
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: CAMİ
Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA
Mahalle: MADEN - Sokak: ÇAKIR MANAV
Mahalle: MADEN - Sokak: ESKİ TÜRK MEKTEBİ
Mahalle: MADEN - Sokak: LEYLAK
Mahalle: MADEN - Sokak: ZENCEFİL ÇIKMAZI
Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020
12:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: AKBABA - Sokak: AKKUŞ ÇIKMAZI
Mahalle: AKBABA - Sokak: HOPA ÇIKMAZI
Mahalle: AKBABA - Sokak: ÇARŞAMBA
Mahalle: AKBABA - Sokak: MARAŞ
Mahalle: AKBABA - Sokak: GÜRSEL ÇIKMAZI
Mahalle: AKBABA - Sokak: ŞİFA SUYU
Mahalle: AKBABA - Sokak: CİVAN PERÇEMİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ
Mahalle: ELMALI - Sokak: HASAN AĞA ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: ERSİN ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: NARİNCE
Mahalle: ELMALI - Sokak: SANCAKTAR
Mahalle: ELMALI - Sokak: OBRUK ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: EMLAK
Mahalle: ELMALI - Sokak: GÖKYÜZÜ
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020
09:00 - 09:30 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÖKIRMAK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RÜSTEMAĞA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYSEL
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ULUBATLI
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEKOR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇINARALTI
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FETHİ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KOÇAK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURNA
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÖSEDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ULUDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TİTİZ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVA
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
09:45 - 10:15 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEKTEP
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSMAİLDEDE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ORHANBEY
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İPEK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKKUŞ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARİYE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NARİN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇELİK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAKIR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KOÇAK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKER
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YÖRÜK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CEYDA
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BİLLUR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MESUT
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EYLÜL
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BÜLENT
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DALYAN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KALYON
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NESLİHAN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELODİ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞEREN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İNCİR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: APAYDIN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAKDİR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HALİL RIZA ULUTÜRK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKTEPE
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BOSNA
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMDİBİ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DENİZ FENERİ
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADAKALE
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENLİKLİ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: EMNİYET
Mahalle: ESENKENT - Sokak: MEŞALE
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TAHSİN PAŞA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖMER BEY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL TEPESİ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESERCİ
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020
08:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
08:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
08:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: SOYBAŞI
Mahalle: ESENYALI - Sokak: EDEBALİ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ISTIRANCA
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ARZUHAL
Mahalle: ESENYALI - Sokak: MUHARİP
Mahalle: ESENYALI - Sokak: İBNİ BATUTA
Mahalle: ESENYALI - Sokak: YALI
Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM
08:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKMASLI
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KUYUNTU
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BURUNCA
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEDİNE
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KÖRÜK
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: TÜRK
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BİLGİN
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: DERVİŞ
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKDEMİR
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖLYÜZÜ
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇÖMLEK
Mahalle: GÖKSU - Sokak: DEKOR
Mahalle: GÖKSU - Sokak: PUAN
Mahalle: GÖKSU - Sokak: EVRENLİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇABUK
Mahalle: GÖKSU - Sokak: ZİRAAT
Mahalle: GÖKSU - Sokak: UBEYLİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: YENİ DÜNYA
Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (ŞEYHLER)
Mahalle: GÖKSU - Sokak: KALITIM
Mahalle: GÖKSU - Sokak: İPEKYOLU
Mahalle: GÖKSU - Sokak: TAKSİM
Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZKIZI
Mahalle: GÖKSU - Sokak: YETENEKLİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: İZCİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKTİF
Mahalle: GÖKSU - Sokak: YOSUN
Mahalle: GÖKSU - Sokak: FİKİR
Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKIM_1
Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARİH
Mahalle: GÖKSU - Sokak: TERTİP
Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: GÖKSU - Sokak: TAŞOCAĞI
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YAKUP
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ALTUNİZADE
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YAMAN
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: CANDAŞ
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İNÖNÜ
11:00 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: 3011.
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GÜLİSTAN
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: OBA
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ANAFARTALAR
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ZAFER
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEGANE
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.