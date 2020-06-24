Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 BEDAŞ

8 Aralık Salı günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesnitileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 8 Aralık Salı gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

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Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK SALI 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2844536

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah AKDAMLA, BEYAZ LALE, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GÜMÜŞ, HİDAYET, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, NAZİK, NEŞE, ORKİDE, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, RÜZGARLI, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, TEVFİKAĞA, ULUÇAY sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844560

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 08/12/2020 13:00:00 - 08/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020 NO: 2848404 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah SARIGÜL sk bölgelerinde 08/12/2020 04:30:00 - 08/12/2020 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2843466 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKKUŞ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BURGAZ, BİLGEHAN, DENİZ YILDIZI, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER, HASAN ÖNEL, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, MAVİ, PLEVNE, SADABAT, SELİM, TUBA, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, YEDİTEPE, YUSUF, ÇAVUŞ sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-741, G-742, G-743, G-744, G-745, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-754, G-755, G-756, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-819, G-820, G-821, G-823, G-830, G-831, G-832, G-833, G-834, G-836, G-837, G-838, G-839, G-842, G-846, G-847, G-848, G-849, G-850, G-851, G-852, G-853, G-854, G-855, G-856, G-857, G-858, G-859, G-860, G-864, G-865, G-867, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-873, G-874, G-876, G-877, G-879, G-880, G-882, G-883, G-884, G-886, G-893, G-894, G-896, G-897, G-898, G-899, G-9, G-900, G-901, G-902, G-903, G-9 bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2848459 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BURGAZ, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER sk / YEŞİLKENT mah G-678, G-714, G-715, G-716, G-717, G-744, G-831, G-832, G-859, G-860, G-918 sk bölgelerinde 08/12/2020 13:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 08/12/2020 00:01:00 - 08/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848450

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 512., 545., 546., 547., 548., 549., 551., 552., 553., 554., 555., 557., 558., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 570., 571., 572., 573., 574., 575., ORMANTEPE sk bölgelerinde 08/12/2020 03:00:00 - 08/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 628., 629., 630., 631., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 638., 639., 640., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 473., 477., 508., 510., 513., 514., 517., 518., 520. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14/1. sk bölgelerinde 08/12/2020 03:00:00 - 08/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848460

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 617., 619., 623., 626., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 566., 571., 577., 579., 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38/1. sk bölgelerinde 08/12/2020 05:00:00 - 08/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848455

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 624., 626., 627., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 510., 511., 512., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 524., 565., 571., 581., 583., BAĞCILAR sk bölgelerinde 08/12/2020 05:00:00 - 08/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792494

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 226. sk / KAZIM KARABEKİR mah 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 264., 292., 342., 343., 344., 345., 346., 347., 348., 349., MEHMET AKİF sk / YILDIZTEPE mah 490., 497., 499., 500., 501., 502., 503., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk / İNÖNÜ mah 371., 372., 373., 375., 377., 379., 381., 384., 386., 387., 388., 389. sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848552

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1822. sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2843646

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah FERİT SIDAL sk bölgelerinde 08/12/2020 00:01:00 - 08/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848444

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, EFELER 1, KAYANTAŞ, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6., TAÇ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 201., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 216., 218., 220., 221., 222., 225., 226., 227., 228. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 241., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 6/1., 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. sk bölgelerinde 08/12/2020 00:01:00 - 08/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843663

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SELVİ sk bölgelerinde 08/12/2020 03:30:00 - 08/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841248

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BADEM, KIZILELMA, PAŞA, ÇELTİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 117., 140., 145. sk bölgelerinde 08/12/2020 11:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2849718

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2844493

İSTANBULBAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATATÜRK BULVARI, 12. CADDE, 11. CADDE, KARANFİL, ZAMBAK., sk bölgelerinde 08/12/2020 00:00:00 - 08/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848532

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, MODANLI, OKUL, YAZICI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/12/2020 00:05:00 - 08/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848534

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 MAYIS, 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU, ESTERGON, HÜRMET, TÜRKBÜKÜ, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 08/12/2020 00:05:00 - 08/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848837

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS sk bölgelerinde 08/12/2020 16:00:00 - 08/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2847488

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847489

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BUĞDAY, PİRİ REİS, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2848461

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, PAŞAZADE, YAKAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, FULYA 3, UMUT 2 sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2849669

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN, ELİAÇIK, PİRİ REİS sk bölgelerinde 08/12/2020 01:20:00 - 08/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849671

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 08/12/2020 02:20:00 - 08/12/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849670

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah PİRİ REİS sk bölgelerinde 08/12/2020 04:30:00 - 08/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849672

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 08/12/2020 05:30:00 - 08/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849508

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, YAKUT 3 sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020 NO: 2848389 KISALTILMIS ADRES: ÇATALCA İLÇESİ ŞANAL ELBASAN MEVKİİ bölgelerinde 08/12/2020 08:30:00 - 08/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020 NO: 2848403 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3141. sk bölgelerinde 08/12/2020 00:30:00 - 08/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2843636 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2848454 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1798., 1802., 1803., 1809., 1861., 1863., 1864., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2845274 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., 887. sk / ÜÇEVLER mah 887., 892., 894., 902., 910. sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2843467 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2607., 2624., AHMET HAŞİM, AKREP, ARSLAN, AYASOFYA, BAŞAK, BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, EGE, ESEN, GELİN, KOVA, KÖKSAL, OYA ÇİÇEĞİ, OĞLAK, SARMAŞIK, SILA, TERAZİ, YENGEÇ, YİĞİT, ZAMBAK, ÇİTLENBİK, İPEK, ŞEN sk bölgelerinde 08/12/2020 13:30:00 - 08/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2847642

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, YEŞİL VADİ YOLU, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 08/12/2020 01:00:00 - 08/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847688

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 08/12/2020 02:00:00 - 08/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847699

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATA, 2.KARTAL, TELEKOM, İSTANBUL sk bölgelerinde 08/12/2020 03:00:00 - 08/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847493

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI sk bölgelerinde 08/12/2020 11:00:00 - 08/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841247

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk bölgelerinde 08/12/2020 15:00:00 - 08/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2848704

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah BUCAKBAŞI ÇIKMAZI, MERMER KULE sk bölgelerinde 08/12/2020 00:00:00 - 08/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848706

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCAMUSTAFAPAŞA mah KEHRİBAR sk KLİSEALTI sk bölgelerinde 08/12/2020 02:00:00 - 08/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848709

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah TİCARETHANE sk bölgelerinde 08/12/2020 04:00:00 - 08/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2843693

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BARUT, BESTEKAR, DUMAN, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2844929

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.ESEN, 1.ORHAN GAZİ, 1.TURGUT REİS, 1.YALÇIN, 1.ŞENGÜL, 1305. ÇIKMAZ, 4.HÜRRİYET, ALAGEYİK, BEYAZEL, BİGA, CENGİZHAN, DEMİRCAN, KORUTÜRK, MAKSUT EFENDİ, MASLAK, ORAL, TANDOĞAN, TOLGA, YÜCE, ÇAYIRKUŞU sk bölgelerinde 08/12/2020 00:01:00 - 08/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844930

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ARIKUŞU, 1.AY, 1.ORHAN GAZİ, 1.YAVUZ, 2.DERE, 3.LALE, AKARSU, ALPTEKİN, ALTAY, EKŞİ, ERLER, ERTEKİN, HABİL, KARACAOĞLU, KORELİ, KORUTÜRK, NURTEN, SUNGUR, TAHSİN, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 08/12/2020 00:01:00 - 08/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847545

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 222. sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844907

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CANAN, KANARYA, KENAN, NADİRE, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2850117

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HANIMELİ sk / YENİ MAHALLE mah ARA-2, İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844530

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, TERKOS, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 08/12/2020 13:30:00 - 08/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2848561

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/12/2020 01:00:00 - 08/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848582

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 08/12/2020 03:00:00 - 08/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847333

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, KAYNARCA, LEYLAKLAR, YASEMİN, ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847332

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, DAĞLAR YOLU, ESER, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAKTÜS, KESTANE SUYU, PAPATYA-, TURGUT AKAN OKULU, YALNIZTEPE, ÖZ SÜMBÜL, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah ERGİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2837404

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 04/12/2020 09:30:00 - 04/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2844531

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AHKAM, AKARSU, CENGİZ TOPEL, GÜLLÜCE, İLHAN sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848398

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EVRENSEL, SAHİLBOYU, TATAR sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844429

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, SULUCA, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DOĞUHAN, DÜZYOL, PARSELLER, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 08/12/2020 09:30:00 - 08/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2850001

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, HUTBE, KAVAKLI, KÖSE, SEHER, TERZİ, ŞENLER sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/12/2020 09:30:00 - 08/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844534

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ sk / MİMAR SİNAN mah AKARSU, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, OTLUKBELİ, ÇIRAĞAN, İLHAN sk bölgelerinde 08/12/2020 13:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2800193

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BARUTHANE, BAYIR, BOZKURT, DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, KURTULUŞ, KUYULUBAĞ, OZAN, SAVAŞ, ÇOBANOĞLU, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ sk bölgelerinde 08/12/2020 00:00:00 - 08/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844502

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, LİMON, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844501

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, TAN, YAVRUKUŞ, ZEYTİNLİK, ÖZGÜR sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2847339

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275/1., 1279., 1293/3., 1294. sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK 2020

NO: 2848731

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/22., G/28., MEVLANA sk bölgelerinde 08/12/2020 19:00:00 - 08/12/2020 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.