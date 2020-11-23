Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 8 Ocak Cuma günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
8 Ocak Cuma 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 8 Ocak Cuma 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK CUMA 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ORAMİRAL CELAL EYİCEOĞLU
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURAB
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEFNELİ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÖZLEM
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOLLA GÜRANİ
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ER
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAMER
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAPLAN
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KARAYEL
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUTUPYILDIZI
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: LODOS
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALİP
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEYDA
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOTİF
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALATPAŞA
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AKYEL
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUYULU
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SADE
Mahalle: ESENEVLER
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DALGIÇ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: LOKMAN HEKİM
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BAYAR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YALI
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.