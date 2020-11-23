Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

8 Ocak Cuma 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 8 Ocak Cuma 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK CUMA 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ORAMİRAL CELAL EYİCEOĞLU

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURAB

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEFNELİ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÖZLEM

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOLLA GÜRANİ

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ER

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAMER

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAPLAN

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KARAYEL

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUTUPYILDIZI

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: LODOS

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALİP

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEYDA

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOTİF

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALATPAŞA

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AKYEL

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUYULU

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SADE

Mahalle: ESENEVLER

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DALGIÇ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: LOKMAN HEKİM

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BAYAR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YALI

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.