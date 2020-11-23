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Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 8 Ocak Cuma günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

8 Ocak Cuma 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 8 Ocak Cuma 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi AYEDAŞ 8 Ocak Cuma

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK CUMA 2021 AYEDAŞ 

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında    

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ORAMİRAL CELAL EYİCEOĞLU
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURAB
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında    

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEFNELİ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÖZLEM
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında    Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOLLA GÜRANİ
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ER
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAMER
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAPLAN
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KARAYEL
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUTUPYILDIZI
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: LODOS
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALİP
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEYDA
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOTİF
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALATPAŞA
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AKYEL
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUYULU
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SADE
Mahalle: ESENEVLER
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DALGIÇ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: LOKMAN HEKİM
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BAYAR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YALI
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL

Elektrik kesintisi AYEDAŞ 8 Ocak Cuma

Elektrik kesintisi AYEDAŞ 8 Ocak Cuma

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi AYEDAŞ 8 Ocak Cuma

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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