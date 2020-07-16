Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 8 Ocak Cuma günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 8 Ocak Cuma 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK CUMA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2914073

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914075

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah CUMHURİYET, DELFİN, EYÜP SULTAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MEFTUN, PAMUKKALE, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 08/01/2021 12:00:00 - 08/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2914954

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, BEKÇİ, FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2914076

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 08/01/2021 04:30:00 - 08/01/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859750

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1081., 1084., 1085., 1088., 1099., 1101. sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2913245

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732., 1734., 1737., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1756., 1757., 1758. sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914891

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1579., 1584. sk bölgelerinde 08/01/2021 15:45:00 - 08/01/2021 18:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2913209

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BAĞCILAR, KIZILELMA 1, REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, BAĞCILAR, FERHAT, GÖKÇE, HÜDAVERDİ, KARAMUSTAFAPAŞA, NİLÜFER, REHBER, SERHAT 1, UMUT, ÜLKÜ, İLHAN, ŞİRİN 2 sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI, ÇİMEN sk bölgelerinde 08/01/2021 00:00:00 - 08/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914074

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 08/01/2021 00:00:00 - 08/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2913212

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KANARYA, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, UMUT sk bölgelerinde 08/01/2021 03:00:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914744

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2915992

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah Remzi Özkaya cd. bölgelerinde 08/01/2021 14:30:00 - 08/01/2021 18:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2903034

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, DALGIÇKUŞU, KEMAL SUNAL, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sk bölgelerinde 08/01/2021 00:00:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914916

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914379

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK BULV., 10 YIL CD., bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2904089

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EGEMENLİK sk bölgelerinde 08/01/2021 01:00:00 - 08/01/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2904091

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 08/01/2021 01:00:00 - 08/01/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903864

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914745

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 08/01/2021 12:00:00 - 08/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2903541

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, KAZANCI YOKUŞU, MEBUSAN YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, SOMUNCU, ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI, BOL AHENK, HARİCİYE KONAĞI, KAZANCI CAMİİ, KAZANCI YOKUŞU, KUTLU, MEBUSAN YOKUŞU, MERDİVEN ÇIKMAZI, OSMANLI, SARAY ARKASI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, TAK-I ZAFER, TAYYARECİ ETHEM, TİMSAH, UFAK, ÜLKER sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALÇAKDAM YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, TAŞ MERDİVEN, TAŞ MERDİVEN ARALIĞI sk / ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ sk bölgelerinde 08/01/2021 00:00:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2911892

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CAMBAZ, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PETUNYA, PİYALE, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2906216

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 920., 921., 923., 924., 929., 942. sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2907354

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ATEŞ, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, MORLALE , YENİBAHAR, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914736

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, DERGAH, ECZANE, MEHTAP, SARNIÇ sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914737

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, KANAAT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, NARTANESİ , ORHUN, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 08/01/2021 12:00:00 - 08/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2903747

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, ŞAKİR ZÜMRE sk / HÜRRİYET mah 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk / ŞEMSİPAŞA mah 37., ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 08/01/2021 00:05:00 - 08/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903748

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah HEKİMSUYU sk bölgelerinde 08/01/2021 03:00:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2915950

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah FİLİZ, GEÇİT, GÜZELLER, KAYNAK, SEMİZ, TAVUS, UZAY sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914883

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah AZİZE, GÜL, KARANFİL, LEYLAK, MENEKŞE, NANE, PAPATYA, ÇİNÇİNDERE, ÖZDENLER, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/01/2021 14:00:00 - 08/01/2021 20:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2902856

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 08/01/2021 01:00:00 - 08/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902866

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 08/01/2021 02:00:00 - 08/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903787

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKÇALI, DİŞÇİ, FERHAT, REİS, TANYELİ, YAŞARLI, ÖZVEREN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914139

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2905953

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 08/01/2021 00:01:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905919

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah PİLİÇ sk bölgelerinde 08/01/2021 00:01:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907443

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, BOZDOĞAN, FLAMAN, KARABATAK, PENGUEN, ÇOBAN ALDATAN, İNCİR KUŞU, İSPİNOZ sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SÜMER, 5.YILDIRIM sk bölgelerinde 08/01/2021 00:01:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907480

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 2.BARBAROS sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914185

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914186

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET KOCABIYIK sk / TEVFİKBEY mah HALKALI, KİRAZLI, MEKTEP, MERKEZ, PTT, SÜREYYA, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914222

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.İKİTELLİ, 1211., 1231., BİLLUR, DAĞLI ÇIKMAZI, KAPTAN, KAYISILIK, KILAVUZ, KÖYÜSTÜ, YEŞİLYURT, ÖZGÜN sk bölgelerinde 08/01/2021 11:00:00 - 08/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2914027

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFİYET, AVUKAT AZİZ ÖZGÜR, BÜRÜMCÜK, HAYAT, KAYADİBİ, KUMSAL ARKASI, MERKEZ BİLİNMEYEN, MESERBURNU, SARIYER DERESİ, SEFİR, YALÇINKAYA, YAR, YENİ MAHALLE, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 08/01/2021 01:00:00 - 08/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902843

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, LEYLAK, MEŞE, PELİT, YEŞİLÇAM, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk bölgelerinde 08/01/2021 09:00:00 - 08/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914403

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, AZİZ, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / TARABYA mah AYDOĞDU sk / ZEKERİYAKÖY mah GÜRGEN SU EVLERİ, KİLYOS. sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2902989



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2915903

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ sk bölgelerinde 08/01/2021 09:30:00 - 08/01/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 OCAK 2021

NO: 2916069

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 74. sk / YEŞİLTEPE mah 24. ARALIK, 57. ARALIK, 57/10., 57/14., 57/15., 57/17. sk ,74 sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914951

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2914948

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 268., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/4., 57/6. sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916061

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 288., 75/2. sk bölgelerinde 08/01/2021 10:00:00 - 08/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.