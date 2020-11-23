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Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 8 Şubat Pazartesi günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

8 Şubat Pazartesi 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 8 Şubat Pazartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 AYEDAŞ 

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: ORTA - Sokak: YALNIZ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: GÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: HAMDİEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KEREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: VEZİRKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BÜYÜKYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SEYYARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SULTANSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NAZLICAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SUNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALTINOĞLU

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

13:00 - 16:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: SÜLÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AVCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KEKLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AK GÜVERCİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ÇULLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BILDIRCIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DAĞÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: RIFKI TONGSİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: FESLEĞEN

09:00 - 12:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: HASAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: AYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SAKİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YALÇINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YENİBAHAR

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ALAADDİN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SİTEYOL

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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