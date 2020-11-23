Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

8 Şubat Pazartesi 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 8 Şubat Pazartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 AYEDAŞ

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: YALNIZ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: GÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: HAMDİEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KEREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: VEZİRKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BÜYÜKYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SEYYARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SULTANSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NAZLICAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SUNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALTINOĞLU

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

13:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: SÜLÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AVCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KEKLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AK GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ÇULLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BILDIRCIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DAĞÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: RIFKI TONGSİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ALİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: FESLEĞEN

09:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: HASAN BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: AYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SAKİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YALÇINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YENİBAHAR

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ALAADDİN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SİTEYOL

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.