SON DAKİKA! Kartal'da gösteri ve yürüyüşlere bir hafta boyunca yasak geldi!11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknolojik ürünler!Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama8 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞAltın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıSuper Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özetiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 8 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

8 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2996519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah OZANLAR sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995499

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996676

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996677

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, HASAN ÇELEBİ, ÜNER sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2997164

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2152., 2261., MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997161

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/02/2021 04:00:00 - 08/02/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997166

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661. sk / YILDIZTEPE mah 459., 460., 461., 462., 464., 466., 467., 468., 472., 474., 475., 476., 479., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 438., 453., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk bölgelerinde 08/02/2021 04:00:00 - 08/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998872

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 19., 8., 9. sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994345

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343. sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996407

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343., 2356. sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999359

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1690., 1691., 1692., 1693., 1728., 1739., 1743., 1744. sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998874

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999010

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 08/02/2021 15:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2999034

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EŞREFPAŞA, KAMİLPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995852

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CAMİ, CEVAHİR, TEPE, YEŞİL sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999040

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, TURGUT REİS sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999068

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜLYA, KAAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 16:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998918

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah FAZIL PAŞA, SPORCU sk bölgelerinde 08/02/2021 02:10:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2997110

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999338

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2990113

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996431

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, GAZİ KEMAL, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996432

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SÜLEYMAN ŞAH sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET, KAMİL sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2973181

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, DEREİÇİ, HİSAR, YILDIRIM, YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998519

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, KAZIM KARABEKİR, KILIÇ, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk bölgelerinde 08/02/2021 00:50:00 - 08/02/2021 03:50:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000040

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKŞİT, AYDENİZ, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BERİVAN, ÇERKEZ, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 08/02/2021 09:15:00 - 08/02/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 3000097

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah CANLAR, CİHAN, DOKTOR ÇEŞME, EKREM AKBAŞAK, FETİH, GÖKÇEALİ, OLTU, SU DEPOSU sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2992322

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 580., 586. sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996434

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1127., ATIŞALANI sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996435

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 506., 518., 519., 524. sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996436

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 329., 330., 331., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998590

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2995651

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.ÖZTÜRK, 9.LALE, GÜL, GÜLÜM, NEŞELİ, NİLGÜN, ÖMER SEYFETTİN sk / YEŞİLPINAR mah 1.IŞIL, ADNAN MENDERES, ŞELALE sk bölgelerinde 08/02/2021 00:05:00 - 08/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997082

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2999921

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah VİRAN MESCİDİ sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999922

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, ESİRCİ KEMALETTİN, TATLIKUYU sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2995653

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARADENİZ mah sk bölgelerinde 08/02/2021 03:00:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998373

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1105. sk / KARADENİZ mah 1105., 1118., 1122., 1125., 1126., 1127., 1129., 1154., 1157., 1158., KÖROĞLU, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998468

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 08/02/2021 00:00:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000006

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKTARAN, AKTAŞ, ALEMDAR, ATAKAN, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, DÖNMEZ sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000050

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah HEYBELİ, KINALI, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998553

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998557

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997104

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ULUBAŞ sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997105

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAĞISTANLI, ÇELİK sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998477

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BOSTAN, BİROL, ESEN, NUR, TEPE, UYSAL sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2997284

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CEVAHİR, 1.GÖKMEN, 1.GÜL, 20 TEMMUZ, AĞRI, ÖZTUNA, ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU sk / İNÖNÜ mah 3.MENEKŞE sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997279

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CEVAHİR, 1.GÖKMEN, 1.GÜL, 20 TEMMUZ, HALKALI, PAZAR YOLU, ÖZTUNA, ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997281

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999337

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, MARTI, MAVİKUŞ, MİRE ÖRDEK, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, TURNA, ÇAKAR, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000219

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000222

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998921

İSTANBUL SARIYER ilce -FERAHEVLER mah sk / ÇAMLITEPE mah sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998843

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 08/02/2021 10:30:00 - 08/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998873

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998881

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2990502

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BAYIR, KOCABAŞ sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ, KOCABAŞ sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2995674

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1313., 1325., 1326/3., 1327 bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997030

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2197., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah 2237., G sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2999106

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 211., 29/11., 29/13., 29/9., ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999110

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah YEŞİLYOL sk / ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, 306., YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT