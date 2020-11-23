Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ
Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 8 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
8 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 BEDAŞ
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021
NO: 2996519
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah OZANLAR sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2995499
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2996676
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2996677
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, HASAN ÇELEBİ, ÜNER sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021
NO: 2997164
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2152., 2261., MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2997161
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2994316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2994319
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/02/2021 04:00:00 - 08/02/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2997166
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661. sk / YILDIZTEPE mah 459., 460., 461., 462., 464., 466., 467., 468., 472., 474., 475., 476., 479., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 438., 453., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk bölgelerinde 08/02/2021 04:00:00 - 08/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2998872
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 19., 8., 9. sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2994345
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343. sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2996407
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343., 2356. sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2999359
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1690., 1691., 1692., 1693., 1728., 1739., 1743., 1744. sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2998874
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2999010
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 08/02/2021 15:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021
NO: 2999034
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EŞREFPAŞA, KAMİLPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2995852
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CAMİ, CEVAHİR, TEPE, YEŞİL sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2999040
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, TURGUT REİS sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2999068
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜLYA, KAAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 16:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021
NO: 2998918
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah FAZIL PAŞA, SPORCU sk bölgelerinde 08/02/2021 02:10:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021
NO: 2997110
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2999338
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021
NO: 2990113
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2996431
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, GAZİ KEMAL, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2996432
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SÜLEYMAN ŞAH sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET, KAMİL sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.