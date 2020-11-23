8 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2996519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah OZANLAR sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995499

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996676

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996677

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, HASAN ÇELEBİ, ÜNER sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2997164

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2152., 2261., MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997161

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/02/2021 00:01:00 - 08/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/02/2021 04:00:00 - 08/02/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997166

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661. sk / YILDIZTEPE mah 459., 460., 461., 462., 464., 466., 467., 468., 472., 474., 475., 476., 479., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 438., 453., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk bölgelerinde 08/02/2021 04:00:00 - 08/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998872

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 19., 8., 9. sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994345

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343. sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996407

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343., 2356. sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999359

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1690., 1691., 1692., 1693., 1728., 1739., 1743., 1744. sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998874

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 08/02/2021 12:00:00 - 08/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999010

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 08/02/2021 15:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2999034

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EŞREFPAŞA, KAMİLPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995852

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CAMİ, CEVAHİR, TEPE, YEŞİL sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999040

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, TURGUT REİS sk bölgelerinde 08/02/2021 11:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999068

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜLYA, KAAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 08/02/2021 16:00:00 - 08/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2998918

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah FAZIL PAŞA, SPORCU sk bölgelerinde 08/02/2021 02:10:00 - 08/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2997110

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999338

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/02/2021 13:00:00 - 08/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT 2021

NO: 2990113

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996431

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, GAZİ KEMAL, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 08/02/2021 09:00:00 - 08/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996432

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SÜLEYMAN ŞAH sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET, KAMİL sk bölgelerinde 08/02/2021 10:00:00 - 08/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.