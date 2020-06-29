Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 9 Aralık Çarşamba 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 9 Aralık Çarşamba 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MADEN

Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ

Mahalle: MADEN - Sokak: ACEM KÖŞKÜ

Mahalle: MADEN - Sokak: CEMAL YENER TOSYALI

Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS

Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI

Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI

Mahalle: MADEN - Sokak: DR. ŞEREF

Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇAM LİMANI YOLU

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: ELMALI

Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER

Mahalle: ELMALI - Sokak: KONUK ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: NARİNCE

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: RANA

Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEZİR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: PİRİ REİS

Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞUROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KUŞÇU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: MURAT

Mahalle: MERKEZ - Sokak: FERAH

Mahalle: MERKEZ - Sokak: EFNAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEFA

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLİSTAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTANESİ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEDESTEN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAZ

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANDAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: MAARİF

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS

Mahalle: MERKEZ - Sokak: DURMUŞOĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEVVAL

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CON TEVFİK

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KEVSER

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ELMAS

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEFNE

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: EĞRİLİ

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PINARLI

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TEVFİK SAĞLAM

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GÜVERCİN

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ZEYTİN

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CEVİZLİ

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: AKDAMAR ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İETT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NAZMİ İLKER

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

08:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

08:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

08:00 - 13:01 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL

Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ESENCELİ

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1

Mahalle: KERVANSARAY

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: FÜME

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: EKENEK

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GARİP

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AS

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AZİZ

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ÖNCÜL

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GÜLPEMBE

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: TUNCER

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ARTVİN

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SÜVARİ

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SERHAT

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: CEBECİ

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ASUMAN

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: İLKER

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KARATAY

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY SU FAB.

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: DEREALTI

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ODABAŞI

Mahalle: KÖMÜRLÜK

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KÖMÜRLÜK

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: ERGUVAN

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KADİM

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYTEKİN

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: MUZAFFER

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYSAN

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DOĞRU

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DERE BAĞI

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HALDUN ALAGAŞ

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL

Mahalle: İSTİKLAL

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MEŞRUTİYET

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ADA

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LOKMAN HEKİM

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: OSMANBEY

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: TÜRKAY

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ULUDAĞ

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: TURKUAZ

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LEVENT

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MELODİ

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LİSE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SUDE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EDEBİYAT

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: LOKMAN HEKİM

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KUZU

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: RÜVEYDA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: UMUR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BÖĞÜRTLEN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MAHİR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.