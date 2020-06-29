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  3. Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 5 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 9 Aralık Çarşamba 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 9 Aralık Çarşamba 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe AYEDAŞElektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe AYEDAŞ

AYEDAŞ elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba

Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞElektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ 

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: MADEN
Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ
Mahalle: MADEN - Sokak: ACEM KÖŞKÜ
Mahalle: MADEN - Sokak: CEMAL YENER TOSYALI
Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS
Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI
Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI
Mahalle: MADEN - Sokak: DR. ŞEREF
Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

13:00 - 18:30 saat aralığında    

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇAM LİMANI YOLU

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:30 - 16:30 saat aralığında    

Mahalle: ELMALI
Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER
Mahalle: ELMALI - Sokak: KONUK ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: NARİNCE

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: MERKEZ - Sokak: RANA
Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEZİR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: PİRİ REİS
Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞUROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KUŞÇU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: MURAT
Mahalle: MERKEZ - Sokak: FERAH
Mahalle: MERKEZ - Sokak: EFNAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEFA
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLİSTAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTANESİ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEDESTEN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAZ

09:30 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: MERKEZ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANDAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: MAARİF
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS
Mahalle: MERKEZ - Sokak: DURMUŞOĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEVVAL
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 12:00 saat aralığında    

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CON TEVFİK
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KEVSER
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ELMAS
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEFNE
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: EĞRİLİ
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PINARLI
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TEVFİK SAĞLAM
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GÜVERCİN
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ZEYTİN
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CEVİZLİ
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: AKDAMAR ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İETT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NAZMİ İLKER

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

08:00 - 13:00 saat aralığında    

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

08:00 - 13:00 saat aralığında    

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

08:00 - 13:01 saat aralığında    

Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL
Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında    

Mahalle: ESENCELİ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1
Mahalle: KERVANSARAY
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: FÜME
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: EKENEK
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GARİP
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AS
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AZİZ
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ÖNCÜL
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GÜLPEMBE
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: TUNCER
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ARTVİN
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SÜVARİ
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SERHAT
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: CEBECİ
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ASUMAN
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: İLKER
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KARATAY
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY SU FAB.
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: DEREALTI
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ODABAŞI
Mahalle: KÖMÜRLÜK
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KÖMÜRLÜK
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: ERGUVAN
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KADİM
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYTEKİN
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: MUZAFFER
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYSAN
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DOĞRU
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DERE BAĞI

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ARALIK 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HALDUN ALAGAŞ
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL
Mahalle: İSTİKLAL
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MEŞRUTİYET
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ADA
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LOKMAN HEKİM
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: OSMANBEY
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: TÜRKAY
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ULUDAĞ
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: TURKUAZ
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LEVENT
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MELODİ
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LİSE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SUDE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EDEBİYAT
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: LOKMAN HEKİM
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KUZU
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: RÜVEYDA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: UMUR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BÖĞÜRTLEN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MAHİR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

AYEDAŞ elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Berna Akkaya
Editör


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