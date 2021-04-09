Elektrik kesintisi 9 Nisan Cuma 2021 BEDAŞ - BEDAŞ kesinti sorgulama şu sıralar Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN CUMA 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3463321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEREN, ÇAY, İTİMAT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3463338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3438285

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk / YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, BELDE, DOLUNAY, FIRAT, HADIMKÖY, MEDİHA sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3463340

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3463363

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3436321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ELİFOĞLU, GAMZE, GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451047

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GİRDAP, SARI TURNA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3435326

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3398446

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 09/04/2021 00:01:00 - 09/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398447

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398449

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 09/04/2021 06:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3435329

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1918., 1919., 1966. sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3452327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2339., 2340., 2341., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3459342

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 86., 90., 91., 92., MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 11:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3464350

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3467317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, TURGUT REİS, ÇAYIR, İPEK sk bölgelerinde 09/04/2021 04:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3459331

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, UMUT sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3459335

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KAMER 1, MİMAR SİNAN, TİMURLENK, ÇERKEZ sk bölgelerinde 09/04/2021 18:00:00 - 09/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3419027

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 09/04/2021 00:00:00 - 09/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419030

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 09/04/2021 04:00:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3469409

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAŞARI, PELİNLİ, PEMBE AY sk / bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3418360

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HASBAHÇE sk bölgelerinde 09/04/2021 00:01:00 - 09/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418364

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKSER, AKYOL, BAŞKOMUTAN, ELVAN, GEZGİN, HANIMELİ, LÜLE, SARUHAN, SELVİ, SEYİT ONBAŞI, TUFAN, ŞANLI sk bölgelerinde 09/04/2021 00:01:00 - 09/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3457337

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BÜLBÜL, İSKETE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418417

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3456322

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, ZEYTİNOĞLU sk / ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CEVHER, DİLEKYILDIZI, DİLHAYAT, ERGİN, ETİLER, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, TANBURİ ALİ EFENDİ, TEPECİK YOLU, YANARSU, YILDIZÇİÇEĞİ, İHSAN AKSOY, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk / KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 09/04/2021 00:00:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418490

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3421326

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANŞAH, YAVUZ, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418936

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah EBÛRIZA DERGAHI, HACI AHMET KARAKOLU, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, PİR HÜSAMETTİN, YENİ NESİL sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3450973

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MURAT ÇESME mah ADALET, ATMACA 3, AYSİN, BAYRAK 1, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, GAZANFER, KUBİLAY, NALBANT, NAZENİN, NURSU, NURTANESİ, NURTEPE, NÜKTE, PENDİK, PINARLI, PİROĞLU, PİRSULTAN, RANA, RUKİYE, RÜMEYSA, VELİ, YUNUS EMRE 2, ZERDA, ÇALIKUŞU 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ŞAHİN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, AMAÇ, ARAFAT, ATAN 1, AYDIN 4, BARBAROS 3, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EMRE 2, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, MESİR, PİR, UĞUR, YAKUT 2, ÇABA, ÇATALCA YOLU, ÇINAR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İNÖNÜ 2, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk / YENİMAHALLE mah AKBAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3454323

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER, ERKUL ÇIKMAZI, ON EVLER sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3398421

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah DAVUTPAŞA sk / MİMAR SİNAN mah SELİMİYE sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3428316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 146., 152., 153., 161., PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3417448

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1695., 1698. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 09/04/2021 00:00:00 - 09/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417454

İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYUBİ mah 1623 sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3440021

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1408., 1409., 1411. sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3399285

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 460., 461., 462., OZANLAR sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451037

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1473., 1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3333537

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÖKEVLER mah sk bölgelerinde 09/04/2021 09:30:00 - 09/04/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389361

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3138., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 09/04/2021 09:30:00 - 09/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3333539

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 23., 24., 28., 32., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 09/04/2021 11:00:00 - 09/04/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3438101

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYDIN, 1.CEYLAN, 1.KALE, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, PİRAMİT, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3460319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah BAKİ, DİKMEN, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3436354

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SARAÇ İSHAK mah MİTHATPAŞA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418840

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah HACI EVHADDİN, HACI KADIN, HACI PİRİ, KÜÇÜK EFENDİ sk / YEDİKULE mah YEDİKULE İSTASYONU sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3436357

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, KÜÇÜKYILDIZ HANI, SELVİLİ MESCİT, TASVİR sk bölgelerinde 09/04/2021 12:00:00 - 09/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3424318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451323

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 09/04/2021 12:00:00 - 09/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3450485

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451141

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah CEMAL GÜRSEL, DALGIÇ, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3418933

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah HAŞMET sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, BİBERİYE, IŞIK, KARANFİL, KASIMPATI, MUHTAR, PELİT, SALİH TOZAN, SOLMAZ, YALÇIN, ÇAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, DARCAN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, TOPUZ, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418940

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, BRONZ, BURHAN, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİZİM, CİHANNUR, GALATA DERESİ, MISRA, YEŞİLÇAY, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BAKIRCI, BILDIRCIN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜVERCİN, KANARYA, KAPTAN, KARTAL, KILIÇ, KUMRU 1, KURTULUŞ, MARTI, PAPATYA 1, SERÇE, TEKİN, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİL, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK sk / MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3418472

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah EMRAH sk / KANARYA mah DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3422327

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418391

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 904. ÇIKMAZ, AKİF, KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3458345

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.HARDAL, 1.YONCA, 2.DENİZ, 3.GÜNEŞ, SEL sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451106

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, GÜDÜCÜ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3463326

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ALTAY, TERKOS sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3439935

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DOĞANŞAR, KAR, MERCAN., PARK sk / FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, ATATÜRK, AVŞA, AYDINLIK, BAHÇE, BENEK, BERİVAN, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, BIÇKIN, BOR, BORA ÇIKMAZI, BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BRONZ, BUKET, BİLDİK, BİLGE, BİLGİ, BİRDAL, BİRGÜL, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, CEREN ÇIKMAZI, CEYLANLAR, CÖMERT, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DELTA, DERE YOLU, DERİN ÇIKMAZI, DESTE, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANAY, DOĞANŞAR, DOĞU ÇIKMAZI, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, DİLBER, EBRU, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, FSM BİLİNMEYEN, GÜLEY, GÜLÜM, KABİL, KARACA, KEMER, KISMET, KUZGUN, LABADA, LAKERDA, LATİF, MALTA, MELİSA ÇİÇEĞİ, MERAM, MERCAN.., MERKEZ CAMİİ, MERT, MERİH, MEŞALE, MOTİF, MÜCEVHER, MİDİLLİ ÇIKMAZI, NARLI, OLTA, OLTU , ONAT, OSMANLI, OVA ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, PARK, PERVANE, PLATİN, REYHAN, REÇİNE, RODOS, SAKA, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SEDA ÇIKMAZI, SEMBOL, SEMPATİ ÇIKMAZI, SERAP, SEREN, SERENAT, SERVET ÇIKMAZI, SERÜVEN, SEVECEN ÇIKMAZI, SEZER, SEÇKİN ÇIKMAZI, TEPE, TUNA ÇIKMAZI, YÜCEL, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇERMİK, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI, ÖZEL, ÖZGE, ÖZGÜN, ŞAHANE ÇIKMAZI, ŞAHİKA ÇIKMAZI, ŞAN, ŞEFFAF ÇIKMAZI, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER, ŞENAY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3438079

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah BAŞKENT ÇIKMAZI, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, KARAÇAM, MARTI, PİRAMİT, REİS, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3470345

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BASIN, GAZETECİLER sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3438088

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah AZİZ EFENDİ, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, HAVANTEPE , KUZEY, MARTI, REİS, TELLİ, ZÜMRÜT, ÖZLEM sk bölgelerinde 09/04/2021 14:00:00 - 09/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3438200

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ELMASAĞA, YASİN sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385942

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YILMAZTÜRK, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, ŞUBAT sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3468336

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, BÜLBÜL, GÖKSEL, KOYUNCU sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437341

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah REZENE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3450908

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, BUYRUK, EZBER, HACI ARİF BEY, KAYALAR, KIVANÇ, KIZILCIK, ZÜHRE sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398564

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah İSTASYON sk / BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah SUNGUR ALP sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3436355



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KANARYA, KUMRU 1, MARTI, SERÇE, ÇULLUK, ÇİL, ÜLKÜ sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, EMEK 1, GAMZE, GÜLBAHAR, KEKİK, KİRAZ, VİŞNE, ÇİLEK ARALIĞI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3393342

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398402

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER, MİNE, SAKIZ, VEFA POYRAZ, YILDIZLAR, YONCA sk bölgelerinde 09/04/2021 00:05:00 - 09/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398407

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2263., 2271., 2273., 2275., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

NO: 3467318

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56., BEKİR SUBAŞI sk / YEŞİLTEPE mah 55/4., 56., 56/1., 56/3., 56/6. sk bölgelerinde 09/04/2021 01:10:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3467331

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 09/04/2021 01:30:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.