Elektrik kesintisi 9 Nisan Cuma 2021 BEDAŞ - BEDAŞ kesinti sorgulama
BEDAŞ, 9 Nisan Cuma günü Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek planlı elektrik kesinti listesini yayımladı. Vatandaşlar tarafından Elektrik kesintisi 9 Nisan Cuma 2021 BEDAŞ - BEDAŞ kesinti sorgulama başlığıyla internette çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgileri biz de haberimizde yer verdik.
Elektrik kesintisi 9 Nisan Cuma 2021 BEDAŞ - BEDAŞ kesinti sorgulama şu sıralar Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN CUMA 2021
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3463321
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEREN, ÇAY, İTİMAT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3463338
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3438285
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk / YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, BELDE, DOLUNAY, FIRAT, HADIMKÖY, MEDİHA sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3463340
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3463363
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3436321
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ELİFOĞLU, GAMZE, GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3451047
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GİRDAP, SARI TURNA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3435326
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3398446
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 09/04/2021 00:01:00 - 09/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3398447
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3398449
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 09/04/2021 06:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3435329
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1918., 1919., 1966. sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3452327
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2339., 2340., 2341., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3459342
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 86., 90., 91., 92., MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/04/2021 11:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3464350
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3467317
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, TURGUT REİS, ÇAYIR, İPEK sk bölgelerinde 09/04/2021 04:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3459331
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, UMUT sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3459335
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KAMER 1, MİMAR SİNAN, TİMURLENK, ÇERKEZ sk bölgelerinde 09/04/2021 18:00:00 - 09/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3419027
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 09/04/2021 00:00:00 - 09/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3419030
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 09/04/2021 04:00:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3469409
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAŞARI, PELİNLİ, PEMBE AY sk / bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3418360
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HASBAHÇE sk bölgelerinde 09/04/2021 00:01:00 - 09/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418364
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKSER, AKYOL, BAŞKOMUTAN, ELVAN, GEZGİN, HANIMELİ, LÜLE, SARUHAN, SELVİ, SEYİT ONBAŞI, TUFAN, ŞANLI sk bölgelerinde 09/04/2021 00:01:00 - 09/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3457337
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BÜLBÜL, İSKETE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418417
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3456322
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, ZEYTİNOĞLU sk / ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CEVHER, DİLEKYILDIZI, DİLHAYAT, ERGİN, ETİLER, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, TANBURİ ALİ EFENDİ, TEPECİK YOLU, YANARSU, YILDIZÇİÇEĞİ, İHSAN AKSOY, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk / KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 09/04/2021 00:00:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418490
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3421326
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANŞAH, YAVUZ, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418936
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah EBÛRIZA DERGAHI, HACI AHMET KARAKOLU, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, PİR HÜSAMETTİN, YENİ NESİL sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3450973
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MURAT ÇESME mah ADALET, ATMACA 3, AYSİN, BAYRAK 1, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, GAZANFER, KUBİLAY, NALBANT, NAZENİN, NURSU, NURTANESİ, NURTEPE, NÜKTE, PENDİK, PINARLI, PİROĞLU, PİRSULTAN, RANA, RUKİYE, RÜMEYSA, VELİ, YUNUS EMRE 2, ZERDA, ÇALIKUŞU 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ŞAHİN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, AMAÇ, ARAFAT, ATAN 1, AYDIN 4, BARBAROS 3, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EMRE 2, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, MESİR, PİR, UĞUR, YAKUT 2, ÇABA, ÇATALCA YOLU, ÇINAR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İNÖNÜ 2, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk / YENİMAHALLE mah AKBAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3454323
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER, ERKUL ÇIKMAZI, ON EVLER sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3398421
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah DAVUTPAŞA sk / MİMAR SİNAN mah SELİMİYE sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3428316
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 146., 152., 153., 161., PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3417448
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1695., 1698. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 09/04/2021 00:00:00 - 09/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3417454
İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYUBİ mah 1623 sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3440021
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1408., 1409., 1411. sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3399285
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 460., 461., 462., OZANLAR sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3451037
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1473., 1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3333537
İSTANBUL ESENYURT ilce -GÖKEVLER mah sk bölgelerinde 09/04/2021 09:30:00 - 09/04/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3389361
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3138., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 09/04/2021 09:30:00 - 09/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3333539
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 23., 24., 28., 32., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 09/04/2021 11:00:00 - 09/04/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3438101
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYDIN, 1.CEYLAN, 1.KALE, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, PİRAMİT, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3460319
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah BAKİ, DİKMEN, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3436354
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SARAÇ İSHAK mah MİTHATPAŞA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418840
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah HACI EVHADDİN, HACI KADIN, HACI PİRİ, KÜÇÜK EFENDİ sk / YEDİKULE mah YEDİKULE İSTASYONU sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3436357
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, KÜÇÜKYILDIZ HANI, SELVİLİ MESCİT, TASVİR sk bölgelerinde 09/04/2021 12:00:00 - 09/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3424318
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3451323
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 09/04/2021 12:00:00 - 09/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3450485
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3451141
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah CEMAL GÜRSEL, DALGIÇ, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3418933
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah HAŞMET sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, BİBERİYE, IŞIK, KARANFİL, KASIMPATI, MUHTAR, PELİT, SALİH TOZAN, SOLMAZ, YALÇIN, ÇAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, DARCAN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, TOPUZ, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418940
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, BRONZ, BURHAN, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİZİM, CİHANNUR, GALATA DERESİ, MISRA, YEŞİLÇAY, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BAKIRCI, BILDIRCIN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜVERCİN, KANARYA, KAPTAN, KARTAL, KILIÇ, KUMRU 1, KURTULUŞ, MARTI, PAPATYA 1, SERÇE, TEKİN, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİL, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK sk / MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 09/04/2021 02:00:00 - 09/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3418472
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah EMRAH sk / KANARYA mah DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3422327
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418391
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 904. ÇIKMAZ, AKİF, KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3458345
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.HARDAL, 1.YONCA, 2.DENİZ, 3.GÜNEŞ, SEL sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3451106
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, GÜDÜCÜ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3463326
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ALTAY, TERKOS sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3439935
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DOĞANŞAR, KAR, MERCAN., PARK sk / FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, ATATÜRK, AVŞA, AYDINLIK, BAHÇE, BENEK, BERİVAN, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, BIÇKIN, BOR, BORA ÇIKMAZI, BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BRONZ, BUKET, BİLDİK, BİLGE, BİLGİ, BİRDAL, BİRGÜL, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, CEREN ÇIKMAZI, CEYLANLAR, CÖMERT, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DELTA, DERE YOLU, DERİN ÇIKMAZI, DESTE, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANAY, DOĞANŞAR, DOĞU ÇIKMAZI, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, DİLBER, EBRU, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, FSM BİLİNMEYEN, GÜLEY, GÜLÜM, KABİL, KARACA, KEMER, KISMET, KUZGUN, LABADA, LAKERDA, LATİF, MALTA, MELİSA ÇİÇEĞİ, MERAM, MERCAN.., MERKEZ CAMİİ, MERT, MERİH, MEŞALE, MOTİF, MÜCEVHER, MİDİLLİ ÇIKMAZI, NARLI, OLTA, OLTU , ONAT, OSMANLI, OVA ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, PARK, PERVANE, PLATİN, REYHAN, REÇİNE, RODOS, SAKA, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SEDA ÇIKMAZI, SEMBOL, SEMPATİ ÇIKMAZI, SERAP, SEREN, SERENAT, SERVET ÇIKMAZI, SERÜVEN, SEVECEN ÇIKMAZI, SEZER, SEÇKİN ÇIKMAZI, TEPE, TUNA ÇIKMAZI, YÜCEL, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇERMİK, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI, ÖZEL, ÖZGE, ÖZGÜN, ŞAHANE ÇIKMAZI, ŞAHİKA ÇIKMAZI, ŞAN, ŞEFFAF ÇIKMAZI, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER, ŞENAY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3438079
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah BAŞKENT ÇIKMAZI, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, KARAÇAM, MARTI, PİRAMİT, REİS, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3470345
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BASIN, GAZETECİLER sk bölgelerinde 09/04/2021 10:00:00 - 09/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3438088
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah AZİZ EFENDİ, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, HAVANTEPE , KUZEY, MARTI, REİS, TELLİ, ZÜMRÜT, ÖZLEM sk bölgelerinde 09/04/2021 14:00:00 - 09/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3438200
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ELMASAĞA, YASİN sk bölgelerinde 09/04/2021 01:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3385942
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YILMAZTÜRK, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, ŞUBAT sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3468336
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, BÜLBÜL, GÖKSEL, KOYUNCU sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3437341
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah REZENE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3450908
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, BUYRUK, EZBER, HACI ARİF BEY, KAYALAR, KIVANÇ, KIZILCIK, ZÜHRE sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3398564
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah İSTASYON sk / BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah SUNGUR ALP sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3436355
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KANARYA, KUMRU 1, MARTI, SERÇE, ÇULLUK, ÇİL, ÜLKÜ sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, EMEK 1, GAMZE, GÜLBAHAR, KEKİK, KİRAZ, VİŞNE, ÇİLEK ARALIĞI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3393342
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 09/04/2021 09:00:00 - 09/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3398402
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER, MİNE, SAKIZ, VEFA POYRAZ, YILDIZLAR, YONCA sk bölgelerinde 09/04/2021 00:05:00 - 09/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3398407
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2263., 2271., 2273., 2275., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 09/04/2021 03:00:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021
NO: 3467318
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56., BEKİR SUBAŞI sk / YEŞİLTEPE mah 55/4., 56., 56/1., 56/3., 56/6. sk bölgelerinde 09/04/2021 01:10:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3467331
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 09/04/2021 01:30:00 - 09/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.