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Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 9 Ocak Cumartesi İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 9 Ocak Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 10 Ocak Pazar 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 10 Ocak Pazar 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 OCAK CUMARTESİ 2021 AYEDAŞ 

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 OCAK 2021

09:00 - 14:00 saat aralığında    

Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 9 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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