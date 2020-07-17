Elektrik kesintisi 9 Şubat Salı 2021 AYEDAŞ
Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından vatandaşların bilgisine sunan AYEDAŞ, 9 Şubat Salı günü gerçekleşecek elektrik kesintileri yayımladı. Biz de sıklıkla bakılan bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
Elektrik kesintisi 9 Şubat Salı 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT SALI 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESTAN
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AYDINLILAR
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ESKİCİBAĞ
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MADEN
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ŞEN
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TRAFO
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AY
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BAYIRCIK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÇAKIR
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÖZENLİLER
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASANAĞA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İTİBAR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İLHAM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EKİM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TÜRKMEN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜLENNUR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ELÇİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMANET
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SİPER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MÜSLÜM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUHTAR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OKÇU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YAY
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN PAŞA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYRAT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMRELİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHTER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGAVER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ULUS
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OK
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: MERVE - Sokak: KÖPRÜ
Mahalle: MERVE - Sokak: DESTAN
Mahalle: MERVE - Sokak: CENAP
Mahalle: MERVE - Sokak: FECİR
Mahalle: MERVE - Sokak: HALİFE
Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: MERVE - Sokak: EGE
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜNEŞ
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEKERPINAR
Mahalle: ŞİFA - Sokak: YAYLACIK
Mahalle: ŞİFA - Sokak: NERGİS
Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜLHAYAT
Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜKÜMET
Mahalle: ŞİFA - Sokak: KARTEKİN
Mahalle: ŞİFA - Sokak: EVLİYA
Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜLİZAR
Mahalle: ŞİFA - Sokak: MORSALKIM
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZAMBAK
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÇAYIRLI
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇUKUR
Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEYH SADİ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FARABİ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: SÜZER
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAMAÇ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAŞİM İŞCAN
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.