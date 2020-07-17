Elektrik kesintisi 9 Şubat Salı 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 9 Şubat Salı 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT SALI 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESTAN

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AYDINLILAR

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ESKİCİBAĞ

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MADEN

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ŞEN

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TRAFO

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AY

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BAYIRCIK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÇAKIR

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÖZENLİLER

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASANAĞA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İTİBAR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İLHAM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EKİM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TÜRKMEN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜLENNUR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ELÇİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMANET

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SİPER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MÜSLÜM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUHTAR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OKÇU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YAY

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN PAŞA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYRAT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMRELİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHTER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGAVER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ULUS

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OK

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: MERVE - Sokak: KÖPRÜ

Mahalle: MERVE - Sokak: DESTAN

Mahalle: MERVE - Sokak: CENAP

Mahalle: MERVE - Sokak: FECİR

Mahalle: MERVE - Sokak: HALİFE

Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: MERVE - Sokak: EGE

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜNEŞ

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEKERPINAR

Mahalle: ŞİFA - Sokak: YAYLACIK

Mahalle: ŞİFA - Sokak: NERGİS

Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜLHAYAT

Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜKÜMET

Mahalle: ŞİFA - Sokak: KARTEKİN

Mahalle: ŞİFA - Sokak: EVLİYA

Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜLİZAR

Mahalle: ŞİFA - Sokak: MORSALKIM

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZAMBAK

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÇAYIRLI

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇUKUR

Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEYH SADİ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FARABİ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SÜZER

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAMAÇ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM

Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAŞİM İŞCAN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.