Elektrik kesintisi 9 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 9 Şubat Salı günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 9 Şubat Salı 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT SALI 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 3000150

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah CANDAŞ, NADİDE, YAHYA, ZEYCAN sk / YUNUS EMRE mah FALİH RIFKI ATAY, MÜJDAT, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000106

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BAHÇEKÖY, BEYSUN, BOLAHENK, CEVVAL, ERENGÜL, FİRUZ, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, NESİL, SEZİN, YAĞIZALP, ZAFERTEPE, İKRAM sk bölgelerinde 09/02/2021 10:00:00 - 09/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2996520

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-36, G-37, G-38, OZANLAR sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998952

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKIN, BİLGİÇ, DENİZKÖŞKLER, KAZAK sk / MERKEZ mah ŞAMLI sk bölgelerinde 09/02/2021 13:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2999039

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996653

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996651

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1109., 1110., 1111., 1582. sk / YENİMAHALLE mah 1582. sk bölgelerinde 09/02/2021 13:00:00 - 09/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654. sk bölgelerinde 09/02/2021 00:01:00 - 09/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994339

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 09/02/2021 03:30:00 - 09/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998877

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999008

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1912., 1914. sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997074

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., 691., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2995730

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000661

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AŞİYAN, HIZIR, SERAY, SERBAŞ, ÖZÇELİK sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998325

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAHÇELİ, GONCA 1 sk bölgelerinde 09/02/2021 10:00:00 - 09/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000662

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 09/02/2021 11:00:00 - 09/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3001401

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BORLU, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ sk bölgelerinde 09/02/2021 11:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3001510

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKIN, BEŞKARDEŞLER, GAMSIZ, HASAN TAHSİN, MAHMUTBEY 13. sk bölgelerinde 09/02/2021 13:00:00 - 09/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2999112

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 09/02/2021 00:00:00 - 09/02/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999115

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ, LALE sk bölgelerinde 09/02/2021 03:00:00 - 09/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2997115

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 7., 8., 9., ANADOLU, AÇELYA, BEGONYA, GARDENYA, GÜLHATMİ, LAVANTA, MANOLYA, PAPATYA, TAFLAN, YABANGÜLÜ sk bölgelerinde 09/02/2021 00:00:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998403

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, ÜVEYİK sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000713

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 09/02/2021 11:00:00 - 09/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000714

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 09/02/2021 14:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2996547

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, BÜYÜK COŞKUN, VİŞNE, YAVUZ, ÜSTÜN, İLHAN sk bölgelerinde 09/02/2021 10:00:00 - 09/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2990398

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ, HAYRETTİN İSKELESİ sk bölgelerinde 09/02/2021 00:00:00 - 09/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973182

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, KIRBAÇ, MERDİVEN, MUHTAR HÜSEYİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2990400

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇAVDARCI, ÇEŞME MEYDANI sk bölgelerinde 09/02/2021 03:00:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998522

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah DEREİÇİ BORSA, KANARYA, MERCAN, TURNA, ZAFER sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2998942

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 09/02/2021 10:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2996457

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1140. sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997006

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 914., 915., 916., 917., 928., KEMER sk bölgelerinde 09/02/2021 11:00:00 - 09/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 3000204

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3129., 3130., 3145. sk bölgelerinde 09/02/2021 00:30:00 - 09/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998597

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3050., 3052. sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998946

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2122., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021 NO: 2998925 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA BOSTANI ÇIKMAZI, TÜRKELİ, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, LATİF, NİŞANCA BOSTANI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ sk bölgelerinde 09/02/2021 00:00:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021 NO: 2995655 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah EMEK, PAPATYA sk / SARIGÖL mah BİLGİN, FETİH, GÜZEL, HAMAM, TUFAN, TULUMBA, VATANSEVER, YENİBAHAR, YENİHAN, İNCİ, İSKEÇE sk bölgelerinde 09/02/2021 00:05:00 - 09/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2997280 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AYBENİZ, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2995677 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2998469

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, YEŞİLTEPE, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAHAR, BAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, SOĞANLI, TAYFUN, İKBAL sk bölgelerinde 09/02/2021 00:00:00 - 09/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997160

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, UFUK sk bölgelerinde 09/02/2021 03:00:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2998486

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, KEMERBURGAZ, LALE sk bölgelerinde 09/02/2021 10:00:00 - 09/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2998589

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 2.HİLAL, 2309., 2319., 4.YAYLA, BEŞİR KEMAL, ERAVUTMUŞ, HAKKIBEY, KÖŞK, MEHMET AKİF, MEHMET ALİBEY, MEKTEP, MUAMMER AKSOY, REFİK BEY, SÜREYYA, YELDEĞİRMENİ, YEŞİLLİ, ŞEHİT ADEM TAMRAK, ŞEHİT FERİDE, ŞEHİT RECEP sk bölgelerinde 09/02/2021 00:01:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997285

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET sk / TEVFİKBEY mah 1.AYLA, 1.KARAKOL, 1.YOKUŞ, 2.BÜLENT, 2.ÇEŞME, 2316., 2320., 3.DİLEK, 6.YILDIRIM, AVCILAR, AYGÜN, AĞRI, CEVİZLİ, DAR, DOKTOR ALİ DEMİR, DİLEK ÇIKMAZI, ERMAN, HAYIRLI, KÜÇÜK, MEKTEP, MERKEZ, MUAMMER AKSOY, SEÇKİN, TAŞLIK, YAY, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 09/02/2021 00:01:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997286

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 09/02/2021 00:01:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998608

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇ, KADER, TAMER sk / KEMALPAŞA mah SANCAK sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000220

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998609

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AŞIK VEYSEL sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998610

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, PAKTEN, ZAFER sk bölgelerinde 09/02/2021 14:00:00 - 09/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2998953

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah DEMİR ÇELİK, DEMİREFE, MAVROMOLOS, TATAR, TÜRKMEN sk bölgelerinde 09/02/2021 01:00:00 - 09/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999075

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah EMİRGAN KORU, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah BAYRAM, BOSTANCI, EMİRGAN KORU, MAZHAR REŞİTPAŞA, PALMİYE, PAPATYAM, POSTA YOLU, SALİHBEY, SEZAİBEY, TUNCAY ARTUN, ÖZBAHAR, ŞİRİN sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998929

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR, SAMANYOLU, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995679

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU sk / TARABYA mah BOLAT, VAHDET, ÖZDOĞAN, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999077

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU, YILDIRIM sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BEYAZ GÜL, CEYLAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, ESENGÜL, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, KIRMIZIÇAM, KONGRE, KUBİLAY, MAREŞAL, PAŞASUYU, SELVİM, TUNCAY ARTUN, YAPINCAK ÇIKMAZI, YEŞİLIRMAK, YUSUFELİ, ÇİLEK, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2998914

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998876

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 09/02/2021 09:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000051

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2016., 2515., 2518., 2521., 2530., 2532., 2533., 254., OVAYENİCE sk bölgelerinde 09/02/2021 09:15:00 - 09/02/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998844

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÖNÜL, GÜLBABA, GÜLHAN, ÇAYLI sk bölgelerinde 09/02/2021 10:30:00 - 09/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998845

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 09/02/2021 10:30:00 - 09/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000039

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ABANT, ABDULLAH AKBULUT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, BİLGİN, DERECE, DERGAH, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, ETİ, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜNEYSU, GÜVENİR, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KANLICA, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, MİMAR HAYRETTİN, PANAYIR, PARSEL, PİYALE, RÜSTEMBEY, TİREBOLU, YABANGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN, ÜÇÜNCÜ, ŞAH sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000048

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah sk / GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah sk / MİMAR SİNAN ÇANTA mah sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2997089

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 09/02/2021 01:00:00 - 09/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997094

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ACAR, AK, AYFER, AĞAOĞLU, BAYIR 1, BAYIR ARALIĞI, BERK, CAN, DARCAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KEKİK, KIR, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MERT, MUHTAR ŞEVKİ, PAK, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ŞAHİNLER, ŞAHİNLER ARALIĞI, ŞEHİT AHMET, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 09/02/2021 02:00:00 - 09/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997096

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MECİDİYEKÖY mah sk bölgelerinde 09/02/2021 03:00:00 - 09/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2990503

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah AÇIKYOL, BAYIR, KOCABAŞ sk / YAYLA mah BAYIR, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN sk bölgelerinde 09/02/2021 13:00:00 - 09/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2021

NO: 2995656

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1384/3., 1384/4., 1412., 1421/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383/1., 1384., 1397/1., 1399., 1400., 1402., 1407., 1410., ADEM YAVUZ, KIBRIS sk bölgelerinde 09/02/2021 03:00:00 - 09/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998375

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 09/02/2021 12:00:00 - 09/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997084

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453., 2453/1., 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 09/02/2021 16:00:00 - 09/02/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.