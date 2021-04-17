Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı hafta sonunun ilk sabahı internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 17 NİSAN CUMARTESİ AYEDAŞ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ALBAY FAİK SÖZDENER