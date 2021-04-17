Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ
Kısıtlamada evde olan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi olan elektrik kesintisi şu sıralar internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet edenlerin Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığıyla arattığı bu konuyu haberimizde derledik.
Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı hafta sonunun ilk sabahı internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.
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ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 17 NİSAN CUMARTESİ AYEDAŞ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ALBAY FAİK SÖZDENER