Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti kaça kadar açık? Yasakta Yemeksepeti açık mı?Çiftlik evini kumarhaneye çevirdiler! İzmir’de jandarmadan kumar baskını, 62 kişiye binlerce lira ceza kesildiEşini takip eden adamı sokak ortasında yakaladı! Sonrası kamerada...Öğrencilere zeka geliştiren oyun seti hediyesi, Pandeminin olumsuz etkilerine zeka oyunu çözümüŞOK 17 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK bu hafta efsane katalog ile karşınızda!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 17 Nisan Cumartesi 2021İspanya Kral Kupası sahibini bulacak: Barcelona - Athletico Bilbao ile karşılaşacak17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiMescid-i Aksa’da gerilim! İsrail askerleri ibadet edenlere 4 gece üst üste saldırı düzenlediKuzeyin Oğlu Volkan Konak 1. bölüm full tek parça izle | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm izle
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ

Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ

Kısıtlamada evde olan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi olan elektrik kesintisi şu sıralar internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet edenlerin Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığıyla arattığı bu konuyu haberimizde derledik.

Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ

Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı hafta sonunun ilk sabahı internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 

ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 17 NİSAN CUMARTESİ AYEDAŞ  

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ALBAY FAİK SÖZDENER

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT