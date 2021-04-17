Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan Cumartesi 2021 BEDAŞ İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da yasaklardan dolayı evde oturan vatandaşların internette en çok arattıkları elektrik kesinti konusu şu sıralar yine gündemde yerini koruyor. Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan Cumartesi 2021 BEDAŞ başlığıyla bakılan bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

A+ A-

Elektrik kesintisi İstanbul 17 Nisan Cumartesi 2021 BEDAŞ sorusu şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik. BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz. BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 17 NİSAN CUMARTESİ 2021 BEDAŞ ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3489859 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3491382 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 17/04/2021 06:30:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3494418 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BERİVAN, MEHMETBEY, OKUYAN, SANATKAR, TAŞOVA sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3489608 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah BURÇHAN sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3489873 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 17/04/2021 16:30:00 - 17/04/2021 18:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3485941 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 6., 7. sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3485936 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, FERAH, NAGİHAN, NAR , VALİDE, ÇARDAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3485939 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, CİHANGİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 17/04/2021 06:30:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3491349 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3485921



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah BAŞ CERRAH, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GÜMÜŞ HALKA, HOCA TAHSİN, KARANLIK FIRIN, KEMANKEŞ, MUMHANE, ODUN MEYDANI sk / KILIÇALİ PAŞA mah BATARYA sk bölgelerinde 17/04/2021 09:00:00 - 17/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3484197 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIZILCA sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3488578 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKBAYIR, KALFAKÖY, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3477250 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 17/04/2021 00:00:00 - 17/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3480300 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, ERKAM, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, İKİ KEMER, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3485710



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, NAZIR İZZETEFENDİ sk / HACI KADIN mah DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, KATİP ÇELEBİ, MÜHENDİS, SARI BEYAZIT, TAVANLI ÇEŞME, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI, VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI, İMARET SABUNHANESİ, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah ABACI ÇEŞMESİ, KASNAKÇILAR, MEHMETPAŞA CAMİİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SARI BEYAZIT, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI ÇEŞME, VEFA sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3480588



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1150/1., 1151., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1221., KÖROĞLU, MEHMET AKİF, MENDERES sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3477611



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah EGE, MERİÇ, SAKARYA, YEŞİLIRMAK, ŞAFAK sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3480905



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, AZİZ, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / TARABYA mah AYDOĞDU sk / ZEKERİYAKÖY mah GÜRGEN SU EVLERİ, KALAYCI , KİLYOS. sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3484077 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ALTINKESER, ALTINTEPE, ASALET, AYDOĞDU, DERE, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GÜMÜŞTEPE, HAYAL, PLANLI, SALKIM, SELAM, ÇELEBİ, ÇİLEK sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3479918 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CENNET sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3480304 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AÇELYA, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜRÜN, KARDELEN, KUYU, PIRLANTA, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, ÇAM sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3480313 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, HUDUT, MELTEM, VURAL, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, BAŞAK, BUSE, DENİZ, FIRIN ARKASI, GÜRÜN, HUDUT, KOÇ, MANDIRA, OKUL ARKASI, OTLUK, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, ÖLÇEK, ŞEN sk bölgelerinde 17/04/2021 05:00:00 - 17/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN 2021 NO: 3477249 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3489579 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, KUŞBURNU, LALEZAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇAM, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİĞDEMLİ sk bölgelerinde 17/04/2021 10:00:00 - 17/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü BEDAŞelektrik kesintisi