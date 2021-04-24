Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de elektrik kesintisi yaşanacak tüm ilçeleri haberimizde yer verdik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ AYEDAŞ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: DEMOKRASİ