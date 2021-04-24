Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24 Nisan Cumartesi gününde Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisinin olup olmadığını merak edenler, Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı ile internette araştırma yapıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de elektrik kesintisi yaşanacak tüm ilçeleri haberimizde yer verdik.
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Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ AYEDAŞ
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: DEMOKRASİ