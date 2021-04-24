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Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24 Nisan Cumartesi gününde Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisinin olup olmadığını merak edenler, Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı ile internette araştırma yapıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ

Elektrik kesintisi İstanbul 24 Nisan 2021 Cumartesi AYEDAŞ başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de elektrik kesintisi yaşanacak tüm ilçeleri haberimizde yer verdik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 

ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ AYEDAŞ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ

09:30 - 14:30 saat aralığında  

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: DEMOKRASİ

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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