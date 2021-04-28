Elektrik kesintisi İstanbul 28 Nisan 2021 Çarşamba AYEDAŞ
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AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HACIBEKİR
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 35.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 24.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 33.
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: KANLICA - Sokak: HACI MUHİTTİN
Mahalle: KANLICA - Sokak: MUHACİRLER
Mahalle: KANLICA - Sokak: TAVAF ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: PİRİÇAVUŞ
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SERASKER
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAİLBEY
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ÜZERLİK
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ARAYICIBAŞI
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KAZASKER
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SAKIZ
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YALIN
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAKIZ
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DAMACI
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: BADEMALTI
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: TELLALZADE
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ARAYICIBAŞI
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİRALAY NAZIM
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAKIZGÜLÜ
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SERASKER
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NAİLBEY
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFİR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: REYHANLI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DİNÇ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELMADAĞI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LAVANTA
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜNEŞTEPE
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜVENLİ
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FULYA
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUZGUN
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KÖKNAR
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: EBER
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BUDAK
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZEVKLİ
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GÜLHANE
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SABIR
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YENİDOĞAN
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: FEDA
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİHRİMAH
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: EREK ÇIKMAZI
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: POYRAZLI
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: CEYHAN
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: SEYYAH
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KIZILIRMAK
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ÇAMLICA
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ZALOĞLU RÜSTEM
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ASILTÜRK
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ESRA
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: MİLLET
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GÜLER
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YONCA
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YILDIRIM
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ŞİMŞEK
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ŞAHANE