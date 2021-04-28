Elektrik kesintisi İstanbul 28 Nisan 2021 Çarşamba AYEDAŞ başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HACIBEKİR

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 35.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 24.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 33.

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: KANLICA - Sokak: HACI MUHİTTİN

Mahalle: KANLICA - Sokak: MUHACİRLER

Mahalle: KANLICA - Sokak: TAVAF ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: PİRİÇAVUŞ

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SERASKER

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAİLBEY

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRTASİYECİ

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ÜZERLİK

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ARAYICIBAŞI

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KAZASKER

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SAKIZ

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YALIN

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAKIZ

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DAMACI

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: BADEMALTI

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: TELLALZADE

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ARAYICIBAŞI

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİRALAY NAZIM

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAKIZGÜLÜ

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SERASKER

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NAİLBEY

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFİR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: REYHANLI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DİNÇ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELMADAĞI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LAVANTA

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜNEŞTEPE

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜVENLİ

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FULYA

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUZGUN

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KÖKNAR

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: EBER

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BUDAK

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZEVKLİ

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GÜLHANE

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SABIR

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YENİDOĞAN

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: FEDA

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİHRİMAH

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: EREK ÇIKMAZI

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: POYRAZLI

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: CEYHAN

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: SEYYAH

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KIZILIRMAK

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ÇAMLICA

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ZALOĞLU RÜSTEM

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ASILTÜRK

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ESRA

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: MİLLET

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GÜLER

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YONCA

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YILDIRIM

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ŞİMŞEK

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ŞAHANE