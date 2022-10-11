Elektrik Pano Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Pano Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Elektrik Pano Montaj İşçisi ne iş yapar, Elektrik Pano Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Pano Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Pano Montaj İşçisi Tanımı;

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Elektrik Pano Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Pano Montaj İşçisi Maaşları

Elektrik Pano Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Elektrik Pano Montaj İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Pano Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.06

Meslek Adı :

Elektrik Pano Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Proje doğrultusunda çeşitli elektrik panoların sigorta, otomatik devre kesici, röle, yük ayırıcıları gibi malzemelerin montajını ve kablo bağlantılarını yapma, panoyu test etme ve panonun kullanılacağı yere montajını nezaret altında yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Pano Montaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Elektrik tatbikat projesini incelemek,

b) Pano karkas, mekanik parça, şalt cihazları, kablo kanalları, bara, ölçüm cihazı, kumanda cihazı,örtü plakaları, klemensler ve cihaz taşıyıcı raylarının montajı gibi pano malzeme montajı işlem

c) Sigorta, otomatik devre kesici, röle, yük ayırıcıları gibi malzemelerin montajını işlerini yapmak,

d) Bara işlemek,

e) Pano cihazları, klemens, kablo, bara, pano giriş/çıkış hatları gibi techizata etiketleme/kodlama yapmak,

f) Kablo montaj listesini hazırlamak ve kablo montajı yapmak,

g) İzolasyon, makenik fonksiyon, pano fonksiyon testi işlemlerini yapmak,

h) Pano testi raporlarını hazırlamak,

i) Tesiste/sahada pano montajı yapmak,

j) Kullanılan makine ve ekipmanın bakımını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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