Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni görev tanımı nedir, Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni ne iş yapar, Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Tanımı;

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Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni Maaşları

Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.13

Meslek Adı :

Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demiryolu güzergahındaki trafo merkezleri ve cer postalarına uzaktan kumanda ile enerjinin verilmesini, kesilmesini takip ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Sinyal ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrikle çalışan tren makinalarına enerji vermek üzere merkezden (kumanda odasındaki panodan) enerji verilmesini sağlamak,

b) Demiryolu hattında bulunan enerji trafo merkezlerinde, trafo santrallerinde meydana gelen arızaya anında merkez skola sistemi ile kumanda etmek,

c) Sistemde oluşacak arızaları sesli ve ışıklı panodan takip etmek,

d) Verilen komuta göre enerjiyi kesmek,, açmak,

e) Arızalı trafo devre dışı olduğunda diğer trafo merkezinden enerji verilmesini sağlamak,

f) Enerji hatlarında meydana gelen arızaların ihbarlarında ilgili bölgenin enerjisini kesmek. arızanın giderilmesini sağlamak,

g) Trafolarda meydana gelen arıza ve ihbarları takip etmek, değerlendirmek,

h) Elektrik sinyal ve uzaktan kumanda tesislerinin montaj, de montajı tesisle ilgili enerji kaynakları cihazları bağlantılarını yapmak,

i) Yüksek gerilim tesisatları ile bunlara ait kumanda tablosu transformatör ve teçhizatın arızalarının tespit ve giderilmesini sağlamak,

j) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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