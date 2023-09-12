Elektrik şirketi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) çalışanları, toplumun ihtiyaç duyduğu kan stoklarını artırma ve hayat kurtarma amacıyla "Kızılay Kan Bağışı Kampanyası" başlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Elektrik şirketi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) çalışanları, toplumun ihtiyaç duyduğu kan stoklarını artırma ve hayat kurtarma amacıyla "Kızılay Kan Bağışı Kampanyası" başlattı.

Türk Kızılay, Türkiye genelinde kan ihtiyacının karşılanması ve kan stoklarının sürdürülebilir bir şekilde tutulması için sürekli olarak kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Bu asil amaç doğrultusunda YEDAŞ çalışanları da seferberlik ilan etti ve bir araya geldi.

"Kan bileşeni stokları azaldı"

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Son dönemde artan hava sıcaklıkları ve yaz mevsiminde çalışanların izin dönemi nedeniyle kan bağışlarında azalma ve kan bileşeni stoklarında düşüş yaşanmıştır. Kan bileşeni stoklarımızı ihtiyacı karşılayacak bir seviyede tutabilmek amacıyla düzenlenen kan bağış kampanyaları çok kıymetlidir. Kan bağışı çağrımıza destek veren YEDAŞ'a ve bağışta bulunan çalışanlarına farkındalıklarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"Toplumsal farkındalık önemli"

Etkinliğe katılan YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla ise "Bizler sadece enerji alanında değil sosyal alanlarda da vatandaşın yanındayız. Amacımız dayanışmayla vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. YEDAŞ olarak yılda en az 1 kez Kızılay ile ortaklaşa hareket ederek kan bağışında bulunuyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Umarız bu kampanya ile kan stoklarını arttırmada önemli bir katkı sağlar ve daha fazla insanın hayatını kurtarmamıza yardımcı olur" diye konuştu.

Elektrik şirketi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı

Elektrik şirketi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı

Elektrik şirketi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Son Haberler
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi
Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi
YKS ek tercih süreci başladı
YKS ek tercih süreci başladı
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!