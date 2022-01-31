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Elektrik tarifelerinde düzenleme! Cumhurbaşanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte elektriğe yapılan zamlarla faturalar oldukça kabarmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarifelerde düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

Elektrik tarifelerinde düzenleme! Cumhurbaşanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Ocak ayının başıyla birlikte elektriğe yeni zamlar yapılmış ve vatandaş yeni tarifeli fiyatlandırma sistemine göre fatura ödemeye başladı. Gelen faturaların cep yakmasıyla birlikte birçok kişi yeni bir düzenlemeye gidilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşların içini rahatlatacak o haberi duyurdu.

"BÜYÜK ÇABA HARCADIK"

Elektrik faturalarında yaşanan artışla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrikteki artışı vatandaşlarımız yansıtmamak için büyük çaba harcadık" ifadelerini kullandı. Ancak faturalara yansıyan fiyatlardaki artış nedeniyle kendisine gelen şikayetler üzerine de yeni bir düzenlemeye gittiklerinin altını çizdi.

Elektrik tarifelerinde düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

ELEKTRİK TÜKETİM TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Elektrik tüketim tutarını değiştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı "Yılbaşı itibari ile sürdürülebilirliği sağlamak için zorunlu düzenleme yaptık. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.

Elektrik tarifelerinde düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

ŞUBAT AYINDA UYGULANACAK

Yapılan düzenlemenin Şubat ayı faturalarında da uygulanacağını aktaran Erdoğan, "Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz." diye konuştu.

Elektrik tarifelerinde düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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