Elektrik Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Teknik Ressamı görev tanımı nedir, Elektrik Teknik Ressamı ne iş yapar, Elektrik Teknik Ressamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Teknik Ressamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Teknik Ressamı Tanımı;

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Elektrik Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Teknik Ressamı Maaşları

Elektrik Teknik Ressamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Teknik Ressamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Teknik Ressamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.03

Meslek Adı :

Elektrik Teknik Ressamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yapılacak inşaatın elektrik mühendislerince hazırlanan proje, kroki ve notlarını inceleyerek bunlara uygun elektrik tesisatının teknik resmini çizen kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Elektrik Teknik Ressamı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik Ressam, (Genel) (3118.08)?de belirtilen benzer yazılı işleri yapmakla beraber elektrik teçhizatının montajı, tesisi ve elektrik kablo irtibatlarının projelerini çizmekte ihtisas sahibidir.

b) İnşaatın bölüm ve detayları ile inşaatı yaptıran kuruluşun istekleri doğrultusunda Elektrik Mühendislerince hazırlanan projeyi incelemek,

c) Projeye uygun elektrik sayacının, buatların, prizlerin, lambaların ve düğmelerin yerlerini çizim aletlerinden yararlanarak rapido kalemlerle aydınger kağıdına çizerek elektrik tesisatına ait teknik resmi hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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