Elektrik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Teknisyeni Maaşları, İş İlanları

Elektrik Teknisyeni görev tanımı nedir, Elektrik Teknisyeni ne iş yapar, Elektrik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik teknisyeni, elektronik ekipmanda meydana gelen arızaları tespit etmek ve onarımına yardım etmekle sorumludur. Çalışmalarını, elektronik teknikeri ya da elektronik mühendisinin gözetimi altında gerçekleştiren kişidir.

Elektrik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Teknisyeni Maaşları

Elektrik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Elektrik Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Elektrik Teknisyeni olmak için ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir

Elektrik Teknisyeni Ne İş Yapar?

Elektrik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Elektrik Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslekler ana gruba mensuptur.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana gruba aittir.

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri meslek grubu içerisindedir.

Elektrik Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3113.06 olarak belirlenmiştir

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