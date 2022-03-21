Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj görev tanımı nedir, Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj ne iş yapar, Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj Tanımı;

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Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj Maaşları

Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.03

Meslek Adı :

Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elektrik Mühendisinin denetim ve idaresi altında yüksek voltaj elektrik sistemi ve teçhizatının yapım, imalat, tamir, bakım ve kullanımını yapan veya yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Teknisyeni (Yüksek Voltaj) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yüksek gerilimli akımı alçak gerilime dönüştüren, dağıtan kumanda merkezini idare etmek,

b) Milli enerjiyi disjentör anahtarını çevirerek ana boruya almak, alçak gelirime dönüştürmek için trafolara göndermek, tüm ekipmanlara dağılımını sağlamak,

c) Elektrik azalma ve kesilmelerinde otomatik olarak çalışan emergency sistemini devreye sokmak,

d) Ünitelerden gelen arıza bildirimi üzerine arızalı ekipmanın enerjisini şartel yardımı ile keserek, arızalı mahale gitmek ve kaçak kontrolü yapmak, arızayı tespite çalışmak, tespit edemediğinde ekipmanı atölyeye taşıtmak, demontajını yapmak, tamir araçları yardımıyla parçalarını tek tek kontrol etmek, arızayı gidermek, çalışmasını kontrol etmek, sisteme aldırmak,

e) Acil ve periyodik bakım yapmak için belirtilen şartlara uygun enerjinin kesilmesini sağlamak, indikatör ile kaçak kontrolü yapmak, kaçak yerini tespit etmek ve gidermek, motor ve teçhizat bakımı için topraklama bağlantısını yapmak, bez ve alkol ile dış kısmı temizlemek, iç bakım ve temizlik için ekipmanı açmak, teknik kontrollerini yapmak, yıpranmış parçaları yenileri ile değiştirmek, çeşitli testler yapmak, makine ve teçhizatı yeniden devreye sokmak,

f) İşletmede yapılan yeni ve ek tesislerin elektrik teçhizatının montaj ve test çalışmalarını gerçekleştirmek, bu tesislerin elektrik teçhizatının montajını yapabilmesi ve devreye sokabilmesi için kablo çekimi yapmak, yüksek gerilim kablolarının bağlantı işlemlerini elektrikli ekipmanların yeri ve ek üniteye montajını yapmak, yüksek ve alçak gerilime dayanıklılığını test yaparak ölçmek, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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