Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı görev tanımı nedir, Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı ne iş yapar, Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı Tanımı;

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Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı Maaşları

Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7411.09

Meslek Adı :

Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak

b) Bilgisayarda doküman hazırlamak

c) Fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçmek

d) Her türlü el ve güç araçlarını güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak e) Temel elektrik malzemelerinin bağlantılarını yapmak

f) Temel elektrik devrelerini uygulamak

g) Elektriksel büyüklükleri hatasız ve güvenli bir şekilde ölçmek

h) Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak

i) Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak

j) Nitelikli lehim yapmak ve tekniğine uygun baskı devre hazırlamak

k) Gerilim çoklayıcılar, doğrultma, filtre ve regüle devrelerini hatasız olarak kurmak

l) Güç kaynağı yapmak

m) Elektrik-elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümleri yapmak

n) Doğru akımda devre çözümlerini hatasız yapmak

o) Alternatif akımda devre çözümlerini hatasız yapmak

p) Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak

q) Standartlara uygun Çizimler çizip, norm yazı yazabilmek

r) Elektrik-elektronik devre şemalarını doğru okuyup, eksiksiz çizebilmek

s) Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmak

t) Elektrik-elektronik devre ve şemalarına ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek

u) Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapmak

v) Verilen proje şemasını çizim programında çizmek

w) Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek

x) Transduser ve sensörleri, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek

y) İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanmak

z) Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak aa) Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmek

bb) Aydınlatma projelerini çizmek

cc) Kuvvet projelerini çizmek

dd) Dış aydınlatma projelerini çizmek

ee) Topraklama projelerini çizmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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