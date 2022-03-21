Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Tanımı;

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Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Maaşları

Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.04

Meslek Adı :

Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elektrik santrallerinden çıkan elektrik cereyanı miktarını ve dağılışını kontrol ederek ihtiyacın karşılanmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Tevzi İşçisi (Enerji Merkezi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik yükü için tahminler hazırlamak veya hazırlanan tahminleri almak,

b) Üretilen enerjinin, mevcut teçhizat ve diğer enerji sistemleri ile olan irtibat durumuna göre, hatlara dağıtılmasını telefonla talepte bulunmak,

c) Yük dağıtımını yeni baştan düzenlemek,

d) Hangi devrelere cereyan verileceğini bildirmek ve olağanüstü hallerde hizmetin idamesi için diğer hal çarelerini bulmak,

e) Dikkate ihtiyaç gösteren hususları ilgililere bildirmek,

f) Vardiya sırasında yapılan normal ve olağanüstü faaliyetlerin kayıtlarını tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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