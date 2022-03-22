Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi görev tanımı nedir, Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi ne iş yapar, Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi Tanımı;

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Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi Maaşları

Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

3131.03

Meslek Adı :

Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir elektrik santralinde üretilen elektrik miktarını ihtiyacı karşılayacak tarzda düzenleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Tevzi Tablosu Operatörü(Enerji Merkezi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yük göstergelerine bakarak veya elektrik yükü dağıtım memurunun talimatını tefsir ve çalışma esnasında kullanılacak jeneratör ünitelerinin sayısını tayin ederek jeneratör odasına yük üzerinde yapılması gerekli değişikliği bildirmek,

b) Henüz çalışmağa başlayan jeneratör üniteleri ile daha evvel çalışmakta olan ünitelerin senkronizasyonu için kontrolleri düzenlemek,

c) Jeneratörün senkronize olduğu zamanı tayin için gösterge aletlerine bakmak ve jeneratör çıkışını baraya bağlamak üzere şalteri çekmek,

d) Enerji çıkışını azaltmak veya arızalı çalışan üniteyi devreden çıkarmak için çıkışı baradan ayırmak ve çalışmakta olan diğer jeneratörler arasındaki yükü eşit hale getirmek,

e) Cereyan verilen devrelerin ve jeneratör çıkışlarına ait değerlerin kayıtlarını tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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