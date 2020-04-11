Elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, elektrik direğindeki trafo patladı. Kopan kablolardan biri, evinin terasında oturan Ahmet A.'nın (44) üzerine düştü. Ahmet A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayındırlık Mahallesi'nde yaşandı. 2913 Sokak üzerinde bulunan elektrik direğinin üzerindeki trafo, kabloların birbirine değmesi sonucu patladı.

Patlama sırasında kopan kablolardan biri, evinin terasında oturan Ahmet A.'nın üzerine düştü. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet A., ambulansla, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, merakla bölgeye gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA