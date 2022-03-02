Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü Maaşları

Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü maaşı ortalama olarak aylık 8750_TL'dir. En düşük Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü maaşı 7450_TL, En yüksek ise 10050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.02

Meslek Adı :

Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrikli yada elektronik aygıtların üretim standartlarına uygunluğunu inceleyen ve deneyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aygıtların ve parçaların teknik özelliklere uygunluğunu kontrol etmek,

b) Denenecek üniteyi güç kaynağına ve vatmetre, voltmetre yada potansiyometre gibi deneme aygıtlarına bağlamak,

c) Elemanları, elektrik bağlantılarını ve ünitenin kalitesini kontrol etmek,

d) Arızalı aygıtları ayırmak, kontrol fişine gerekli bilgiyi yazmak,

e) Aygıtın mekanik çalışmasını kontrol etmek,

f) Elemanları ve aygıtı üretimin çeşitli aşamalarında kontrol etmek,

g) Nihai ürünlerin, mekanik işlemlerin yada özel tip bir aygıtın kontrolünde ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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