Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.21

Meslek Adı :

Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü elektronik malzemeleri müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış için getirilen elektrik ve elektronik ürünleri teslim almak, cins ve çeşitlerine göre ayırıp fiyat etiketlerini yapıştırmak,

b) Fiyat değişikliklerini etiketlere yansıtmak ,

c) Satılacak malları sınıflandırmak,

d) Malları raflara yerleştirmek, vitrin düzenlemesini yapmak,

e) Müşterileri güler yüzle karşılayıp, ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun ürünleri ,alternatif ürünleri tavsiye etmek,

f) Müşteri şikayetlerini dinlemek, ilgililere iletmek,

g) Fiyatlar, taksit seçenekleri, vade farkları hakkında bilgi vermek,

h) Satılan malın satış fişini düzenlemek, gerekliyse ürünü ambalajlamak,

i) Satılan malların kaydını tutmak,

j) Günlük satış cirosunu hesaplamak ve satış fişlerini mal çıkış defterine işlemek,

k) Mal stoklarını kontrol etmek, ilgilileri bilgilendirmek,

l) Elektrik ve elektronik malzemeleri ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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