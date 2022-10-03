Elektrikçi-Uçak Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikçi-Uçak maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Elektrikçi-Uçak iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Elektrikçi-Uçak iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Elektrikçi-Uçak Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikçi-Uçak görev tanımı nedir, Elektrikçi-Uçak ne iş yapar, Elektrikçi-Uçak olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrikçi-Uçak mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrikçi-Uçak Tanımı;

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Elektrikçi-Uçak Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrikçi-Uçak Maaşları

Elektrikçi-Uçak maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrikçi-Uçak maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrikçi-Uçak iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Elektrikçi-Uçak İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.15

Meslek Adı :

Elektrikçi-Uçak

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçaklarda elektrik tesisat ve teçhizatını kuran ve bunların bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrikçi (Uçak) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Elektrikçi (Genel) (7137.04) de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren iç ve dış aydınlatma, kontrol aletleri, jeneratörler, motorlar ve telekomünikasyon sistemleri gibi uçak üzerinde bulunan elektrik tesisat ve teçhizatını kurmak bakım ve tamirini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Elektrikçi-Uçak maaşlarına ek olarak sizlerde Elektrikçi-Uçak mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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