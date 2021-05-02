Elektrikler kesilince solunum cihazına bağlı 2 Kovid-19 hastası öldü

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan skandal olay gündem oldu.

Hastanedeki elektriklerin kesilmesi sonucu oksijen cihazına bağlı 76 ve 67 yaşlarındaki iki hasta nefes alamadıkları için öldü.

Hastane sözcüsü ölümleri doğrularken olaya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı müfettişleri de soruşturma başlattı.

Elektrik kesintisinin Perşembe gecesinden Cuma'ya kadar devam ettiği ve o sırada acil durum güç kaynağının devreye girmediği belirtildi.

Elektrik kesintisi sonucu, hastalara oksijen verilen Optiflow da dahil birçok tıbbi cihazda arıza meydana geldiği ancak sağlık personellerinin arızanın hemen farkına varamadığı öğrenildi.

Hastane yönetimi, ölenlerin yakınlarına, acılarının üstesinden gelmeleri için yardım teklifinde bulundu ancak ölen hastaların yakınları hastaneye ihmal davası açtı.

Ölen hastalardan birinin torunu olan Christina Wolters, elektrik kesintisi sonucu yaşanan arızanın çok geç fark edildiğini söyleyerek, "O zaman da büyükbabam çoktan ölmüştü" diye konuştu.

Ölen diğer hastanın yeğeni, Kizzy Magdelijns da "Amcam Pazartesi günü hastaneye alındı, 3 gün sonra durumu iyi gitmeye başladı. Doktoru bile, bu kadar çabuk toparlamasına şaşırmıştı ama Cuma günü aniden son aşamada olduğu söylendi. Bu nasıl olabilir" dedi.

Sağlık bakanlığı müfettişleri, olayla ilgili ihmalin olup olmadığı ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.