Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 1 Ağustos 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 1 Ağustos 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda; Beykoz, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 1 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 1 Ağustos 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ
Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SEZERLER
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKRABA
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ALİ SEZER ÇIKMAZI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: LEVENT
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SARIKAYA
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SEZERLER
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DÜŞLER ÇIKMAZI
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KOÇ
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİÇİM ÇIKMAZI
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MIZRAP ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALYAZMA
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİZAM
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KANBUROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKYANUS
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ITRİ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÖZE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: REŞADİYE
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI
MALTEPE 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
SANCAKTEPE 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GAZİ EMİR
Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇELİEVLER
Mahalle: SAFA - Sokak: AYDINLI
Mahalle: SAFA - Sokak: HACI
Mahalle: SAFA - Sokak: AKİDE
Mahalle: YENİDOĞAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İKİZ
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NEŞE
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMEYYE
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NESİM
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ZAMAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ARİFLER
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BAHÇELİEVLER
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYAZIT
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇIRA
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSHAK
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TEVFİK
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UMUT
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SEYHAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ATLAS
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AYAZ
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEZİRGAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ENDER
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KÜMBET
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NAMZET
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TURKUAZ
Mahalle: MERVE - Sokak: KÜBRA
16:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NASİP
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: EZAN
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BEYTİ
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİZMET
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAŞLIÇAY
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: İBRAHİM ETHEM
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MESRUR
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KARA
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HARMANDALI
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HARZEMŞAH
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞAHİT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VELİOĞLU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAMYELİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEDİR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER
TUZLA 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİM
Mahalle: AYDINLI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BİLGİ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: İMREN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERVER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUŞKONMAZ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERİN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAYDAM
Mahalle: AYDINLI - Sokak: HAMAM KUYU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞEBNEM
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ASLI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEKTEP
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAKIL
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRÇEŞME
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇARŞI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRGEN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIVANÇ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEFNE
Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGAR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAMER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DAĞGÜLÜ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: CANER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKKAYA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ORUÇ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: TOKCAN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGUN
ÜMRANİYE 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİRGÜL
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞEHİT HASAN ELBENNA
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HOŞ
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURUNÇ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KÖPRÜLÜ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NARİN
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLTEPE
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNANÇ TÜRKEŞ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZLI
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DAĞ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAVİDENİZ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAN ÇIKMAZI
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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