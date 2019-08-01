Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 1 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 1 Ağustos 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ

Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SEZERLER

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKRABA

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ALİ SEZER ÇIKMAZI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: LEVENT

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SARIKAYA

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SEZERLER

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DÜŞLER ÇIKMAZI

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KOÇ

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİÇİM ÇIKMAZI

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MIZRAP ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALYAZMA

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİZAM

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KANBUROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKYANUS

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ITRİ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÖZE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: REŞADİYE

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI

MALTEPE 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

SANCAKTEPE 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GAZİ EMİR

Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇELİEVLER

Mahalle: SAFA - Sokak: AYDINLI

Mahalle: SAFA - Sokak: HACI

Mahalle: SAFA - Sokak: AKİDE

Mahalle: YENİDOĞAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İKİZ

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NEŞE

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMEYYE

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NESİM

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ZAMAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ARİFLER

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BAHÇELİEVLER

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYAZIT

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇIRA

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSHAK

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TEVFİK

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UMUT

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SEYHAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ATLAS

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AYAZ

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEZİRGAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ENDER

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: KÜMBET

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: NAMZET

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TURKUAZ

Mahalle: MERVE - Sokak: KÜBRA

16:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NASİP

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: EZAN

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BEYTİ

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİZMET

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAŞLIÇAY

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: İBRAHİM ETHEM

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MESRUR

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KARA

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HARMANDALI

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HARZEMŞAH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞAHİT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VELİOĞLU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAMYELİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEDİR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER

TUZLA 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİM

Mahalle: AYDINLI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BİLGİ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: İMREN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERVER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUŞKONMAZ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERİN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAYDAM

Mahalle: AYDINLI - Sokak: HAMAM KUYU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞEBNEM

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ASLI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEKTEP

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAKIL

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRÇEŞME

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇARŞI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRGEN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIVANÇ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEFNE

Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGAR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAMER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: DAĞGÜLÜ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: CANER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKKAYA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ORUÇ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: TOKCAN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGUN

ÜMRANİYE 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİRGÜL

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞEHİT HASAN ELBENNA

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HOŞ

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURUNÇ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KÖPRÜLÜ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NARİN

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLTEPE

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNANÇ TÜRKEŞ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZLI

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DAĞ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAVİDENİZ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAN ÇIKMAZI

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.