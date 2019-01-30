Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 1 Şubat 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 1 Şubat 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 1 Şubat 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: YEDİVEREN

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DUMANLI

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇAĞLAYAN

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKALIN

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DUMANLI

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKALIN

KADIKÖY

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ÖMERBEY ÇIKMAZI

KARTAL

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAMANDIRA

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: KONAK

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TÖRE

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NAKKAŞ

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ZİŞAN

MALTEPE

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ORHANLI

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEYAZ GÜL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KOÇ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SARIÇAM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜRBÜZ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: DEDELER

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ÇAĞLAYANLAR

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SOLMAZ

PENDİK

13:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DOLAYOBA

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖZÇELİK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KUBBELİ

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA

Mahalle: ORTA - Sokak: ANKARA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BERGÜZAR

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA

13:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖZÇELİK

Mahalle: ORTA - Sokak: KUYU

17:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖZÇELİK

11:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.