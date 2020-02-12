Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 12 Şubat 2020 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 11 Şubat 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Sancaktepe, Kadıköy ve Çekmeköy gibi birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 10 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 11 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ÇEKMEKÖY 12 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DALYAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RAY
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SELVİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SULTAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ALINTERİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MESUT
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YELKEN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NARLIDERE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESİLA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MESUT
KADIKÖY 12 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 13:30 saat aralığında
MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA MEKTEBİ
MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: EMİN ONAT
MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAĞLIK
14:00 - 17:00 saat aralığında
MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: RUŞENAĞA
MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: AĞABEY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÖNCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
SANCAKTEPE 12 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 13:00 saat aralığında
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOZKURT
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜNVER
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DİRHEM
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEGÜM
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GEMİCİ
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ILGIN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MÜSLÜM
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELMA
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BENNUR
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BETÜL
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AHU
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖMER SEYFETTİN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AZİM
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATILGAN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YELİZ
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BUĞDAY
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SILA
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOPUZ
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖLÇER
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GENÇLİK
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGAVER
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RIZALI
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENCEFİL
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AŞİYAN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜRGEN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUTLU
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGİZHAN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEYDA
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PARK
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENGİN
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHMETÇİK
MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKTUP
Anadolu Yakası elektrik sorgulama için tıklayın
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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