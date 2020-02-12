Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 12 Şubat 2020 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 10 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 11 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ÇEKMEKÖY 12 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DALYAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RAY

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SELVİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SULTAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ALINTERİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MESUT

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YELKEN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NARLIDERE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESİLA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MESUT

KADIKÖY 12 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 13:30 saat aralığında

MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA MEKTEBİ

MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: EMİN ONAT

MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAĞLIK

14:00 - 17:00 saat aralığında

MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: RUŞENAĞA

MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: AĞABEY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

SANCAKTEPE 12 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 13:00 saat aralığında

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOZKURT

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜNVER

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DİRHEM

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEGÜM

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GEMİCİ

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ILGIN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MÜSLÜM

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELMA

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BENNUR

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BETÜL

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AHU

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖMER SEYFETTİN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AZİM

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATILGAN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YELİZ

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BUĞDAY

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SILA

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOPUZ

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖLÇER

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GENÇLİK

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGAVER

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RIZALI

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENCEFİL

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AŞİYAN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜRGEN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUTLU

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGİZHAN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEYDA

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PARK

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENGİN

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHMETÇİK

MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKTUP

Anadolu Yakası elektrik sorgulama için tıklayın

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.