​ Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 14 Ocak 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 14 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:30 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÜLNAR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHADIR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTA

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTACILAR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAUF DENKTAŞ

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KEVSER

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KURTULUŞ

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 51.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 38.

Mahalle: MEVLANA - Sokak: AKDENİZ

MALTEPE 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

00:01 - 06:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ

14:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK

SULTANBEYLİ 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜL

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CAMİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DUMANLI

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PETROL YOLU

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YİĞİT

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖREME

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİL

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TEBUK

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RÜMEYSA

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENBİYA

ÜMRANİYE 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAKLA

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENLİ

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: OSMAN ALİPAŞA

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEKER

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TÜRBE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MERCİMEK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TÜTÜN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YATAY

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: SERVER

Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEYMA

Mahalle: TATLISU - Sokak: DOĞUŞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

15:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEKİP

Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.