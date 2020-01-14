Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 14 Ocak 2020 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 14 Ocak 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 14 Ocak 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 14 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:30 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÜLNAR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHADIR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTA
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTACILAR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAUF DENKTAŞ
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KEVSER
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KURTULUŞ
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 51.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 38.
Mahalle: MEVLANA - Sokak: AKDENİZ
MALTEPE 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
00:01 - 06:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ
14:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK
SULTANBEYLİ 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜL
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CAMİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DUMANLI
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PETROL YOLU
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YİĞİT
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖREME
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİL
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TEBUK
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RÜMEYSA
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENBİYA
ÜMRANİYE 14 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAKLA
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENLİ
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: OSMAN ALİPAŞA
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEKER
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TÜRBE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MERCİMEK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TÜTÜN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YATAY
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: SERVER
Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEYMA
Mahalle: TATLISU - Sokak: DOĞUŞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
15:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEKİP
Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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