Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 14 Şubat 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 14 Şubat 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Maltepe ve Ümraniye'nin farklı mahallerinde elektirk kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizden Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı ulaşabilirsiniz.
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 14 Şubat 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 14 Şubat 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CON TEVFİK
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DENİZCİ
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PINARLI
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ALİ PAŞA
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MEHMETÇİKLER
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÖZÇİÇEK
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ALTINTEPE
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ALİ PAŞA
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MENEKŞE
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TEVFİK SAĞLAM
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GÜVERCİN
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇİÇEKÇİ
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÜSTÜNDAĞ
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: LEYLAK
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KILAVUZ ÇAYIRI
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GÜLBAHAR
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇEŞME
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAHAR
Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇİMEN
Ümraniye
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHAR
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: CİCİ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KUYULU ORTA
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MUHTAR
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PTT
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MUHTAR
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NEFİS
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AHMET MERT
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KAŞKAR
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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