Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 15 Şubat 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 15 Şubat 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkine de ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 15 Şubat 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ÇEKMEKÖY

12:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: EKŞİOĞLU

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: KURAN KURSU

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 59.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 23.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 81.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 57.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 27.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 56.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 54.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 48.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 47.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 29.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 51.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 19.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 46.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: MEVLANA

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 65.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 66.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 67.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 68.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 69.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 83.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 55.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: MALAZGİRT

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 49.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 80.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 84.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 63.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 6.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 5.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 4.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: DERE

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 58.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 70.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 53.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 21.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 22.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 82.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 50.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 52.

MALTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KÖKNARLI

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ALTINTEPE

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ZAKKUM

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HASKAN ÇIKMAZI

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KÖKNARLI

Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PALA

PENDİK

14:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MUSTAFA AKYOL

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: SANAYİ - Sokak: TEKNOPARK

ÜMRANİYE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESEN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNEŞ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİTLEMBİK

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KİRVE

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SUİŞ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARBEYAZI

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YILDIZ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: MENTEŞOĞLU

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: TANTAVİ

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: BOSNA

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARA YUSUF

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARBEYAZI

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: SUİŞ

ÜSKÜDAR

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KISIKLI - Sokak: BOSNA

Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FIRIN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.