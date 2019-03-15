Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 16 Mart 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 16 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 16 MART 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019

09:30 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞENLİK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HÜRREM

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBEY

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEĞENDİK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEKPARE

14:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KAVACIK - Sokak: MAHMURELER

Mahalle: KAVACIK - Sokak: MARAL

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: SEVİM ÇIKMAZI

Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ÇİFTE ÇEŞMELER ÇIKMAZI

Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ÇAMLIBAHÇE

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019

14:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIYI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAM

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEVGİ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HASTANEALTI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KOZAN

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SEVİNDİK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜVEKANDİLİ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAKAKENT

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SOĞANLIK

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEHTAP

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019

15:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEYAZ GÜL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN

10:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BARIŞ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAY

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK

10:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: TÜLİN

16:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: GİRNE - Sokak: NARLIDERE

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MENDERES

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜRCÜDAĞ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KADEH

09:00 - 10:30 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

14:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YALÇINKAYA

13:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SIRMALI

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019

10:35 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SÜREYYAPAŞA

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIZTEPE

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ADİL

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: DEDE KORKUT

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: İPEKLİ

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: NURAN

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: KASABA

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ŞUBAT

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ÜSTTEPE

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ADİLE SULTAN

10:40 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAKVİM

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DEĞİRMEN

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SİTE YOLU

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALACA

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALTINTAÇ

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BAŞKENT

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: CEVHER

Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: EĞİTİM

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.