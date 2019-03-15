Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 16 Mart 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 16 Mart 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Maltepe ve Kartal'ın farklı mahallerinde elektirk kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 16 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 16 MART 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019
09:30 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞENLİK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HÜRREM
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBEY
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEĞENDİK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEKPARE
14:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KAVACIK - Sokak: MAHMURELER
Mahalle: KAVACIK - Sokak: MARAL
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: SEVİM ÇIKMAZI
Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ÇİFTE ÇEŞMELER ÇIKMAZI
Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ÇAMLIBAHÇE
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019
14:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIYI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAM
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEVGİ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HASTANEALTI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KOZAN
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SEVİNDİK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜVEKANDİLİ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAKAKENT
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SOĞANLIK
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEHTAP
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019
15:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEYAZ GÜL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN
10:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BARIŞ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAY
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK
10:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: TÜLİN
16:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: GİRNE - Sokak: NARLIDERE
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MENDERES
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜRCÜDAĞ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KADEH
09:00 - 10:30 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
14:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YALÇINKAYA
13:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SIRMALI
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MART 2019
10:35 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SÜREYYAPAŞA
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIZTEPE
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ADİL
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: DEDE KORKUT
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: İPEKLİ
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: NURAN
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: KASABA
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ŞUBAT
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ÜSTTEPE
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ADİLE SULTAN
10:40 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAKVİM
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DEĞİRMEN
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SİTE YOLU
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALACA
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALTINTAÇ
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BAŞKENT
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: CEVHER
Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: EĞİTİM
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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