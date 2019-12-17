Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 17 Aralık 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 17 Aralık 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Tuzla ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 17 Aralık 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 17 Aralık 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ADALAR 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK
Mahalle: NİZAM - Sokak: PELİKAN
Mahalle: NİZAM - Sokak: MARTI
Mahalle: NİZAM - Sokak: LALAHATUN
Mahalle: NİZAM - Sokak: KARAKUŞ
Mahalle: NİZAM - Sokak: LEYLEK ÇIKMAZI
ATAŞEHİR 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ADNAN MENDERES
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FIRAT
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YUNUS
BEYKOZ 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 1.
Mahalle: ACARLAR - Sokak: AYDOS
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 25
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 26
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 27
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 35
Mahalle: ACARLAR - Sokak: KÜBRA
Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACEMOĞLU
Mahalle: ACARLAR - Sokak: AKDEMİR
ÇEKMEKÖY 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: NİŞANTEPE
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ORTA
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: EDİP
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ŞİLE YOLU
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DÜZ
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: FABRİKALAR
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: HANDEGÜL
15:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAATÇİ
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDİL
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR ÇAYIRI
13:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES
KADIKÖY 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: CAFERAĞA
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDARBAĞI
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNEŞLİBAHÇE
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİSBAH MUHAYYEŞ
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DAMGA
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ALBAY FAİK SÖZDENER
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: İMAMATA
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NEŞET ÖMER
14:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: RASİMPAŞA
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RIHTIM
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ORGENERAL ŞAHAP GÜRLER
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ÇELTİKÇİ
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: EŞREFOĞLU
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: UZUN HAFIZ
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ORTAÇ
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İZZETTİN
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MÜHENDİS SARI ALİ
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MACİT ERBUDAK
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NEMLİZADE
12:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RIHTIM
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TAYYARECİ SAMİ
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
Mahalle: OSMANAĞA
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TAYYARECİ SAMİ
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: RIHTIM
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BAŞÇAVUŞ
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRMIZIKUŞAK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: SELİN
10:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BEYAZLEYLAKLI
PENDİK 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ÖDÜL
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ATAYURT
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: GÖÇBEYLİ YOLU
SANCAKTEPE 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MOLLA GÜRANİ
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: NERAN
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SEYER
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KUYUMCU
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AKÇAKOCA
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ZÜHT
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BİÇER
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NERGİS
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ORKİDE
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: İNÖNÜ
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞANLI
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KERVAN
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NİLÜFER
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZÜMRE
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: HÜR
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ATMACA
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: BAYKUŞ
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ERENLER
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ESENLER
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: METE
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: TURNA
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: KENEVİR
Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ÇIĞIR
SULTANBEYLİ 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ABANOZ
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KOYUNLU
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAMLIK
TUZLA 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY
ÜMRANİYE 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DANTEL
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZU
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞEHİT SERDAR EYÜPOĞLU
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HASRET
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TÜRBAN
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYYAH
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TÜRKELİ
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KARATAŞCI
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: PIRILTI
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞEHİT OSMAN ERGÜR
ÜSKÜDAR 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ATMACA
Mahalle: FERAH - Sokak: SEYİTONBAŞI
Mahalle: FERAH - Sokak: BAL
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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