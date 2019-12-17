​ Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 17 Aralık 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 17 Aralık 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ADALAR 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK

Mahalle: NİZAM - Sokak: PELİKAN

Mahalle: NİZAM - Sokak: MARTI

Mahalle: NİZAM - Sokak: LALAHATUN

Mahalle: NİZAM - Sokak: KARAKUŞ

Mahalle: NİZAM - Sokak: LEYLEK ÇIKMAZI

ATAŞEHİR 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ADNAN MENDERES

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DİCLE

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FIRAT

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YUNUS

BEYKOZ 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 1.

Mahalle: ACARLAR - Sokak: AYDOS

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 25

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 26

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 27

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 35

Mahalle: ACARLAR - Sokak: KÜBRA

Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACEMOĞLU

Mahalle: ACARLAR - Sokak: AKDEMİR

ÇEKMEKÖY 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: NİŞANTEPE

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ORTA

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: EDİP

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: KAVAKLI

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ŞİLE YOLU

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DÜZ

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: FABRİKALAR

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: HANDEGÜL

15:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAATÇİ

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDİL

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR ÇAYIRI

13:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES

KADIKÖY 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: CAFERAĞA

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDARBAĞI

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNEŞLİBAHÇE

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİSBAH MUHAYYEŞ

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DAMGA

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ALBAY FAİK SÖZDENER

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: İMAMATA

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NEŞET ÖMER

14:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: RASİMPAŞA

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RIHTIM

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ORGENERAL ŞAHAP GÜRLER

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ÇELTİKÇİ

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: EŞREFOĞLU

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: UZUN HAFIZ

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ORTAÇ

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İZZETTİN

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MÜHENDİS SARI ALİ

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MACİT ERBUDAK

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NEMLİZADE

12:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RIHTIM

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TAYYARECİ SAMİ

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE

Mahalle: OSMANAĞA

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TAYYARECİ SAMİ

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: RIHTIM

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: BAŞÇAVUŞ

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIRMIZIKUŞAK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: SELİN

10:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BEYAZLEYLAKLI

PENDİK 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ÖDÜL

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ATAYURT

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: GÖÇBEYLİ YOLU

SANCAKTEPE 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MOLLA GÜRANİ

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: NERAN

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SEYER

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KUYUMCU

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AKÇAKOCA

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ZÜHT

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BİÇER

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NERGİS

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ORKİDE

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: İNÖNÜ

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞANLI

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KERVAN

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NİLÜFER

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZÜMRE

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: HÜR

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ATMACA

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: BAYKUŞ

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ERENLER

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ESENLER

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: METE

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: TURNA

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: KENEVİR

Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ÇIĞIR

SULTANBEYLİ 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ABANOZ

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KOYUNLU

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAMLIK

TUZLA 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

ÜMRANİYE 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DANTEL

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZU

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞEHİT SERDAR EYÜPOĞLU

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HASRET

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TÜRBAN

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYYAH

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TÜRKELİ

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KARATAŞCI

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: PIRILTI

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞEHİT OSMAN ERGÜR

ÜSKÜDAR 17 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ATMACA

Mahalle: FERAH - Sokak: SEYİTONBAŞI

Mahalle: FERAH - Sokak: BAL

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.