Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 17 Mart 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 17 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 17 MART 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İNCİRKÖY

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YASEMİN

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: TAN

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÖYÖNÜ

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇİLEK

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GÜNEŞ

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HAS ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: DIŞBUDAK

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EROĞLU

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: AY

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HACIBEKTAŞ

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KERMES ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: OKUMUŞ

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SAFİYEÇEŞME

Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: REŞADİYE BAĞLAR

Mahalle: ÇİĞDEM

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SUYOLU İBRAHİMBEY

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: YENİ BAĞLAR

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ÇETİNKAYA ÇIKMAZI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MOZAİK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: REŞADİYE BAĞLAR

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: RIFATBEY

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKÇAKALE ÇIKMAZI

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KEMER

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ALİM

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞAHANE

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MENGÜCEK

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TAŞKIN

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELMAS

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: GAMZADE

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARADENİZLİ

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BAYRAM

06:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: DOĞU

Mahalle: DOĞU - Sokak: VİCDAN

Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL

Mahalle: DOĞU - Sokak: ORTANCA

Mahalle: DOĞU - Sokak: IHLAMUR

Mahalle: DOĞU - Sokak: SÜMBÜL ÇIKMAZI

Mahalle: DOĞU - Sokak: DEĞERLİ

Mahalle: DOĞU - Sokak: LOKMAN HEKİM

Mahalle: DOĞU - Sokak: BOSTANLAR

Mahalle: DOĞU - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Mahalle: DOĞU - Sokak: FLURYA

Mahalle: DOĞU - Sokak: GÖLDE

Mahalle: DOĞU - Sokak: GAZİPAŞA

Mahalle: DOĞU - Sokak: HAT BOYU

Mahalle: BATI - Sokak: İSMETPAŞA

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

09:45 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: DOĞU - Sokak: SELVİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNA

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞUA

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MÜKTESEP

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DİYAR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KERVAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KİRAZLI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: LOJMAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: PLATİN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TRABLUS

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇINAR

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ADİL - Sokak: ÇİFTLİK

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.