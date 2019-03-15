Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 17 Mart 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 17 Mart 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Pendik ve Beykoz'un farklı mahallerinde elektirk kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 17 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 17 MART 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: İNCİRKÖY
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YASEMİN
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: TAN
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÖYÖNÜ
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇİLEK
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GÜNEŞ
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HAS ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: DIŞBUDAK
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EROĞLU
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: AY
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HACIBEKTAŞ
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KERMES ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: OKUMUŞ
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SAFİYEÇEŞME
Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: REŞADİYE BAĞLAR
Mahalle: ÇİĞDEM
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SUYOLU İBRAHİMBEY
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: YENİ BAĞLAR
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ÇETİNKAYA ÇIKMAZI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MOZAİK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: REŞADİYE BAĞLAR
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: RIFATBEY
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKÇAKALE ÇIKMAZI
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU
Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KEMER
Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ALİM
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞAHANE
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MENGÜCEK
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TAŞKIN
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELMAS
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: GAMZADE
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARADENİZLİ
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BAYRAM
06:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: DOĞU
Mahalle: DOĞU - Sokak: VİCDAN
Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL
Mahalle: DOĞU - Sokak: ORTANCA
Mahalle: DOĞU - Sokak: IHLAMUR
Mahalle: DOĞU - Sokak: SÜMBÜL ÇIKMAZI
Mahalle: DOĞU - Sokak: DEĞERLİ
Mahalle: DOĞU - Sokak: LOKMAN HEKİM
Mahalle: DOĞU - Sokak: BOSTANLAR
Mahalle: DOĞU - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Mahalle: DOĞU - Sokak: FLURYA
Mahalle: DOĞU - Sokak: GÖLDE
Mahalle: DOĞU - Sokak: GAZİPAŞA
Mahalle: DOĞU - Sokak: HAT BOYU
Mahalle: BATI - Sokak: İSMETPAŞA
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
09:45 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: DOĞU - Sokak: SELVİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNA
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞUA
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MÜKTESEP
14:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DİYAR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KERVAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KİRAZLI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: LOJMAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: PLATİN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TRABLUS
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇINAR
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ADİL - Sokak: ÇİFTLİK
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MART 2019
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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