Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 18 Kasım 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 18 Kasım 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Şile, Tuzla, Sultanbeyli ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 18 Kasım 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 18 Kasım 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇEÇEN ÇIKMAZI
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKATLAR ÇIKMAZI
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HARİKA ÇIKMAZI
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BEGONYA
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: IHLAMUR
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PALMİYE
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KORKUT
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PITRAK
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEKKÖY
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKYEL ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇOBAN YASTIĞI ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CÜMLE ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKÇAM ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CEBİR
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ILICA ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AF ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NURAL
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BOĞAZ ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FELEK ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİLE ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FATİH CAMİSİ
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MARKA
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇARE
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CANKURTARAN
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CAZİP
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SİCİM ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YALIN ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YUMAK
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇITA ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS
Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİRDEVS
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ODABAŞI
KADIKÖY 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
PENDİK 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR
Mahalle: YAYALAR - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA
Mahalle: YAYALAR - Sokak: ALAKA
Mahalle: YAYALAR - Sokak: YELKOVAN
Mahalle: YAYALAR - Sokak: DEPO
Mahalle: YAYALAR - Sokak: SAYGI
Mahalle: YAYALAR - Sokak: ŞÖLEN
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
ŞİLE 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
08:45 - 18:40 saat aralığında
Mahalle: GÖKSU
Mahalle: GÖKSU - Sokak: UBEYLİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: YENİ DÜNYA
Mahalle: GÖKSU - Sokak: FİKİR
SULTANBEYLİ 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SARIGÖL
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKŞİT
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SURE
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ANTALYA
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: RİSALE
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALUCRA
Mahalle: YAVUZ SELİM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNAL
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNLÜ
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BEŞER
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEVRAN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MIZRAK
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİLLET
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEDA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEVECEN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAGÜL
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NEŞİR
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAŞKENT
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKKAN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HACERÜL ESVED
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANTALYA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ABDULKADİR UDEH
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKİRDAĞ
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PIRLANTA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAYRAKTAR
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AŞURE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AHMEDİYE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DARLIK
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAHİSAR
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PALAMUT
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MESCİDİ AKSA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANTALYA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SETTAR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KALELİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GEBZE
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: HANCI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İKLİM
TUZLA 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEDENİYET
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: YAĞMUR
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÖZGÜL
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKÇAM
12:00 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ORHANLI - Sokak: KARADENİZ
ÜMRANİYE 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: ÇUKUROBA
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EDİRNEKAPI
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KAŞİF
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: ŞEHİT SİNAN TUNÇ
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KADI
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AKİL
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: NAZ
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: BAKİ
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: MORMENEKŞE
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: NASRETTİN
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KUMSAL
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EVİM
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KAPIKULE
09:30 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FARABİ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAMAÇ
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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