Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 18 Kasım 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 18 Kasım 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇEÇEN ÇIKMAZI

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKATLAR ÇIKMAZI

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HARİKA ÇIKMAZI

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BEGONYA

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: IHLAMUR

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PALMİYE

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KORKUT

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PITRAK

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEKKÖY

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKYEL ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇOBAN YASTIĞI ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CÜMLE ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKÇAM ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CEBİR

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ILICA ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AF ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NURAL

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BOĞAZ ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FELEK ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİLE ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FATİH CAMİSİ

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MARKA

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇARE

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CANKURTARAN

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CAZİP

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SİCİM ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YALIN ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YUMAK

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇITA ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS

Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİRDEVS

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ODABAŞI

KADIKÖY 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

PENDİK 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR

Mahalle: YAYALAR - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA

Mahalle: YAYALAR - Sokak: ALAKA

Mahalle: YAYALAR - Sokak: YELKOVAN

Mahalle: YAYALAR - Sokak: DEPO

Mahalle: YAYALAR - Sokak: SAYGI

Mahalle: YAYALAR - Sokak: ŞÖLEN

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

ŞİLE 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

08:45 - 18:40 saat aralığında

Mahalle: GÖKSU

Mahalle: GÖKSU - Sokak: UBEYLİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: YENİ DÜNYA

Mahalle: GÖKSU - Sokak: FİKİR

SULTANBEYLİ 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SARIGÖL

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKŞİT

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SURE

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ANTALYA

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: RİSALE

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALUCRA

Mahalle: YAVUZ SELİM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNAL

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNLÜ

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BEŞER

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEVRAN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MIZRAK

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİLLET

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEDA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEVECEN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAGÜL

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NEŞİR

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAŞKENT

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKKAN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HACERÜL ESVED

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANTALYA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ABDULKADİR UDEH

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKİRDAĞ

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PIRLANTA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAYRAKTAR

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AŞURE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AHMEDİYE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DARLIK

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAHİSAR

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PALAMUT

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MESCİDİ AKSA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANTALYA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SETTAR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KALELİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GEBZE

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: HANCI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İKLİM

TUZLA 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEDENİYET

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: YAĞMUR

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÖZGÜL

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKÇAM

12:00 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ORHANLI - Sokak: KARADENİZ

ÜMRANİYE 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: ÇUKUROBA

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EDİRNEKAPI

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KAŞİF

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: ŞEHİT SİNAN TUNÇ

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KADI

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AKİL

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: NAZ

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: BAKİ

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: MORMENEKŞE

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: NASRETTİN

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KUMSAL

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EVİM

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KAPIKULE

09:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FARABİ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAMAÇ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.