Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 18 Mart 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 18 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 18 MART 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY

Mahalle: YENİŞEHİR

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NECİP FAZIL

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YENİMAHALLE

10:30 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: İHTİYAT

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SUDEPOSU

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: HİMAYE ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: GAZİ SERDAR KARAKULLUKÇU ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: HACIVELİ

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: HATİP ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ZEYNEP ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DİNAR ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ERDEMLİ ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: AHESTE ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ANI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KARAMAN

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: MEZBAHA

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ÖĞRETMEN

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ÖMÜR

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: RASİM AĞA ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ERMİŞ ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÖNCÜ

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HİLMİ YAVUZ

Mahalle: KAVACIK - Sokak: ALTINOLUK ÇIKMAZI

Mahalle: KAVACIK - Sokak: HAKAN

Mahalle: KAVACIK - Sokak: HİLMİ YAVUZ

Mahalle: KAVACIK - Sokak: İLK

Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE

Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLGÜN

Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAMAN

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: KAYISI

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KAYNARCA

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ANKARA

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: AYDEMİR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: CAMGÜZELİ

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: IŞIL

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UYGUN

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UZUNGÖL

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MÜKELLEF

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: NEVRUZ

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SÜMER

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SÜPHAN

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UYGUN

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ZEYTİNLİK

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: NEVRUZ

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SÜPHAN

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: TEVFİK İLERİ

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: GÜRGEN ÇIKMAZI

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019

11:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYÇİÇEĞİ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: MEHTAP

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AKTİMUR

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÖZDENİZ

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SARAÇHANE

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAYGILI

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VEDAT

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KARS

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HİSAR

Mahalle: TOPAĞACI

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: SÜRMELİ

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİNGÖL

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ÇANAKÇI

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KOSTAK

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YEDİKULE

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: TÜLİN

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: SUDİ

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: MEHTAPCIK

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: HİSAR

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: PARSELLER - Sokak: FİRUZ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.