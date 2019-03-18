Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 18 Mart 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 18 Mart 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz ve Pendik'in farklı mahallerinde elektirk kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 18 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 18 MART 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY
Mahalle: YENİŞEHİR
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NECİP FAZIL
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YENİMAHALLE
10:30 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: İHTİYAT
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SUDEPOSU
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: HİMAYE ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: GAZİ SERDAR KARAKULLUKÇU ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: HACIVELİ
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: HATİP ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ZEYNEP ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DİNAR ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ERDEMLİ ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: AHESTE ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ANI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KARAMAN
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: MEZBAHA
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ÖĞRETMEN
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ÖMÜR
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: RASİM AĞA ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ERMİŞ ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÖNCÜ
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HİLMİ YAVUZ
Mahalle: KAVACIK - Sokak: ALTINOLUK ÇIKMAZI
Mahalle: KAVACIK - Sokak: HAKAN
Mahalle: KAVACIK - Sokak: HİLMİ YAVUZ
Mahalle: KAVACIK - Sokak: İLK
Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE
Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLGÜN
Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAMAN
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: KAYISI
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KAYNARCA
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ANKARA
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: AYDEMİR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: CAMGÜZELİ
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: IŞIL
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UYGUN
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UZUNGÖL
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MÜKELLEF
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: NEVRUZ
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SÜMER
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SÜPHAN
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UYGUN
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ZEYTİNLİK
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: NEVRUZ
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SÜPHAN
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: TEVFİK İLERİ
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: GÜRGEN ÇIKMAZI
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019
11:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYÇİÇEĞİ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MART 2019
10:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: MEHTAP
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AKTİMUR
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÖZDENİZ
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SARAÇHANE
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAYGILI
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VEDAT
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KARS
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HİSAR
Mahalle: TOPAĞACI
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: SÜRMELİ
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİNGÖL
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ÇANAKÇI
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KOSTAK
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YEDİKULE
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: TÜLİN
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: SUDİ
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: MEHTAPCIK
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: HİSAR
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: PARSELLER - Sokak: FİRUZ
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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