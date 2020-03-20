Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 20 Mart 2020 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 20 Mart İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 20 Mart 2020 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KEVSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

13:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FEVZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÜREYYAPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MAVİDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HASAN PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEHMET AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAZIM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TURGUTREİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ALTINTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KATİP AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: OZAN VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇANDARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ZORLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEDİKPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ANAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÜMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PEMBE LEYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KÜÇÜK KANARYA

BEYKOZ 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82

KADIKÖY 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

15:30 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TONOZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAPTAN ARİF

17:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HAZIM TEPEYRAN

15:01 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞAKACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA

12:45 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEVKİ ÖZENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: İCLAL KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF

14:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ZİHNİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TELLİKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAPTAN ARİF

16:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

MALTEPE 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

11:10 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KEMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU

SANCAKTEPE 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: DERBENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: ÜLKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: SERÇE

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: NAMDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ASKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: NECİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YENİDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ANZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AYBİKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: EZBER

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.