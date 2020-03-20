Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 20 Mart 2020 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 20 Mart 2020'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Kadıköy, Beykoz, Üsküdar gibi birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 20 Mart İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 20 Mart 2020 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KEVSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
13:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FEVZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÜREYYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MAVİDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HASAN PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAZIM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TURGUTREİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ALTINTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KATİP AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: OZAN VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇANDARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ZORLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEDİKPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ANAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PEMBE LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KÜÇÜK KANARYA
BEYKOZ 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82
KADIKÖY 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
15:30 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TONOZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAPTAN ARİF
17:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HAZIM TEPEYRAN
15:01 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞAKACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TEVFİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA
12:45 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEVKİ ÖZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: İCLAL KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF
14:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ZİHNİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TELLİKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAPTAN ARİF
16:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
MALTEPE 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
11:10 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KEMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU
SANCAKTEPE 20 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: DERBENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: ÜLKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: SERÇE
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: NAMDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: NECİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YENİDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ANZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AYBİKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: EZBER
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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