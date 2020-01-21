Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 21 Ocak 2020 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 21 Ocak 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Şile ve Ümraniye gibi birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 21 Ocak 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 21 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ŞİLE 21 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KARABEYLİ - Sokak: KARABEYLİ
Mahalle: KARABEYLİ - Sokak: MANŞAR
Mahalle: GÖKSU - Sokak: EVRENLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PINAR
Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KANDIRA AĞVA YOLU
Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BUCAKLI
Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇEKEK ÇIKMAZI
Mahalle: GÖÇE - Sokak: İBNİ SİNA
Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖÇE
Mahalle: KURFALLI - Sokak: KURFALLI
Mahalle: KURFALLI - Sokak: ERSEVEN
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERDEMLİ
Mahalle: KURFALLI - Sokak: NEHİR BOYU
Mahalle: KURFALLI - Sokak: KIZILÇAM
ÜMRANİYE 21 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
08:30 - 10:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: NUSRET
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ABANT
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ABİDE
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞCI
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BARAJ
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: KARTANESİ
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AĞAOĞLU
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AVCI
14:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ
Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER
Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN
Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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