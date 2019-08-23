Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 24 Ağustos 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 24 Ağustos 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda; Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 24 Ağustos 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BARBAROS - Sokak: EVREN
Mahalle: İÇERENKÖY
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN
Mahalle: KAYIŞDAĞI
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AĞAÇLI
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KURTOĞLU
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KÜÇÜK HAKANLAR
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER
Mahalle: İNÖNÜ
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BADEM
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ULUSU
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KURTOĞLUBEY
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DÜZENLİ
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAR
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAİNAT
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NARÇİÇEĞİ
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
BEYKOZ 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ACARLAR
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: YUNUSEMRE
Mahalle: RİVA
Mahalle: RİVA - Sokak: ELMAS TABYA
Mahalle: RİVA - Sokak: İKİZLER
Mahalle: RİVA - Sokak: EVCİMEN
Mahalle: RİVA - Sokak: YARGI
Mahalle: RİVA - Sokak: RAVZA ÇIKMAZI
Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ ŞENER
Mahalle: RİVA - Sokak: ÇAPRAZ
Mahalle: RİVA - Sokak: RİVA
Mahalle: RİVA - Sokak: GÜLİZAR
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: RİVA
Mahalle: RİVA - Sokak: OYMAK
Mahalle: RİVA - Sokak: ITIR
Mahalle: RİVA - Sokak: BİLİŞİM
Mahalle: RİVA - Sokak: MEHMETCİK
Mahalle: RİVA - Sokak: ERDENER
Mahalle: RİVA - Sokak: ALTAN
Mahalle: RİVA - Sokak: GÜRGÜLEN
Mahalle: RİVA - Sokak: YEDİ VEREN
Mahalle: RİVA - Sokak: PRESTİJ
Mahalle: RİVA - Sokak: NACİ AKMEHMET
ÇEKMEKÖY 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DESTAN
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: FİLİZ
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BİLSAY
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BURÇİN
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ŞAFAK
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DURAK
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: VİLDAN
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: CANDOĞAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EMEK
KADIKÖY 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÜLKE
MALTEPE 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKAY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLİM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNANLI ÇIKMAZI
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜLBÜL
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKBABALAR
Mahalle: GÜLSUYU
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: PINAR
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SEVTAP
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: AND
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÇALIŞKANLAR
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: GİRNELİLER
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ALTINBİLEK
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ŞEREF
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DOSTLAR
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: RÜYA ÇIKMAZI
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAYIKHANE
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: GÜLVER
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DERİN
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKIN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKAY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNANLI ÇIKMAZI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GAYRET
Mahalle: ESENKENT - Sokak: MENEKŞECİK ÇIKMAZI
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLİM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İETT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNCİR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMİZ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINAR - Sokak: İLKEM
Mahalle: ESENKENT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKE
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKIN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESİN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GAYRET
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLİM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNANLI ÇIKMAZI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLU
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLCU ÇIKMAZI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KIZILCA
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BALÖZÜ ÇIKMAZI
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
PENDİK 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: DERBENT
Mahalle: VELİBABA - Sokak: KÜŞAT
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YALDIZ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABAEVİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZATİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZUHURAT BABA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİSAR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: IŞIK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İBNİ SİNA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAMUK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜNZİLE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞENLİK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAĞDUYU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜNGÜ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENİBAHAR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEYİŞ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAGÜL
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MERCANLI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERÇECİK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİTABET
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MEŞRU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HÜNER
10:00 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR
14:00 - 16:20 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: SEZEN
Mahalle: VELİBABA - Sokak: TASDİK
Mahalle: VELİBABA - Sokak: TOLGA
Mahalle: VELİBABA - Sokak: AHMET YÜKSEL ÖZEMRE
Mahalle: VELİBABA - Sokak: FATİH
Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÖLOVA
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ONUR
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖLGE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİYADE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇARŞIBAŞI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HASTANE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TEMBİH
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAMUK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜNZİLE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜTEVAZİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DÖNEMEÇ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAĞDUYU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖVGÜ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ANAYURT
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ASMALI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KUŞAK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAM DALI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BEŞSARAY
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HAŞİM
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEYİŞ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HEYECAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GERGEF
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİKİR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HAZAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NECİP FAZIL
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ORTA ASYA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARDEŞ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKLISELİM
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SİLİSTRE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİTABET
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NALIN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZÜMRÜTLÜ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜER
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAYRAKLI
09:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: BURHANİYE
Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARTAL
15:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR
Mahalle: YAYALAR - Sokak: ELVEDA
Mahalle: YAYALAR - Sokak: GÜLVEREN
Mahalle: YAYALAR - Sokak: VEFALI
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: DOĞU - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: KAYNARCA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ARMA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARBAROS
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ALTINKAYA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA KÖSE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAM DALI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: D 100
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BEŞSARAY
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YÖRÜK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EDALI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HEYECAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GERGEF
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GEMİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRKEM
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİSAR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HÜLASA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ORTA ASYA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARDEŞ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AFGAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEYİR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KONUKSEVER
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KÜÇÜKSU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAYFA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜVEYSİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜTEVAZİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YELKENLİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NİHAYET
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MELODİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEMİRCİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖVGÜ
TUZLA 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: PATLAYICI MADDELER YOLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYÇİÇEĞİ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: PALAMUT
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAKIR
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: İÇMELER - Sokak: DAL
Mahalle: İÇMELER - Sokak: GÖKTÜRK
Mahalle: İÇMELER - Sokak: ORHANGAZİ
Mahalle: İÇMELER - Sokak: NUSRET
Mahalle: İÇMELER - Sokak: RASAT
Mahalle: İÇMELER - Sokak: KERMES
Mahalle: İÇMELER - Sokak: EVRİM
Mahalle: İÇMELER - Sokak: ENİSE
Mahalle: İÇMELER - Sokak: ÖZÇAM
Mahalle: İÇMELER - Sokak: BİNNUR
ÜMRANİYE 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ESER
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NECİP FAZIL
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ANIL
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: HÜNKAR
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DEMİRTÜRK
ÜSKÜDAR 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: İNCİ
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİLEHANE YOLU
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: AHU
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KAYMAKAM
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: OYA
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ZENGİN
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BULGURLU
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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