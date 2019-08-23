Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 24 Ağustos 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS - Sokak: EVREN

Mahalle: İÇERENKÖY

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN

Mahalle: KAYIŞDAĞI

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AĞAÇLI

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KURTOĞLU

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KÜÇÜK HAKANLAR

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER

Mahalle: İNÖNÜ

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BADEM

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ULUSU

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KURTOĞLUBEY

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DÜZENLİ

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAR

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAİNAT

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NARÇİÇEĞİ

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

BEYKOZ 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ACARLAR

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: YUNUSEMRE

Mahalle: RİVA

Mahalle: RİVA - Sokak: ELMAS TABYA

Mahalle: RİVA - Sokak: İKİZLER

Mahalle: RİVA - Sokak: EVCİMEN

Mahalle: RİVA - Sokak: YARGI

Mahalle: RİVA - Sokak: RAVZA ÇIKMAZI

Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ ŞENER

Mahalle: RİVA - Sokak: ÇAPRAZ

Mahalle: RİVA - Sokak: RİVA

Mahalle: RİVA - Sokak: GÜLİZAR

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: RİVA

Mahalle: RİVA - Sokak: OYMAK

Mahalle: RİVA - Sokak: ITIR

Mahalle: RİVA - Sokak: BİLİŞİM

Mahalle: RİVA - Sokak: MEHMETCİK

Mahalle: RİVA - Sokak: ERDENER

Mahalle: RİVA - Sokak: ALTAN

Mahalle: RİVA - Sokak: GÜRGÜLEN

Mahalle: RİVA - Sokak: YEDİ VEREN

Mahalle: RİVA - Sokak: PRESTİJ

Mahalle: RİVA - Sokak: NACİ AKMEHMET

ÇEKMEKÖY 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DESTAN

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: FİLİZ

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BİLSAY

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BURÇİN

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ŞAFAK

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DURAK

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: VİLDAN

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: CANDOĞAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EMEK

KADIKÖY 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÜLKE

MALTEPE 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKAY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLİM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNANLI ÇIKMAZI

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜLBÜL

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKBABALAR

Mahalle: GÜLSUYU

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: PINAR

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAVAKLI

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SEVTAP

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: AND

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÇALIŞKANLAR

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: GİRNELİLER

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ALTINBİLEK

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ŞEREF

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DOSTLAR

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: RÜYA ÇIKMAZI

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAYIKHANE

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: GÜLVER

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DERİN

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKIN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKAY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNANLI ÇIKMAZI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GAYRET

Mahalle: ESENKENT - Sokak: MENEKŞECİK ÇIKMAZI

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLİM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İETT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNCİR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMİZ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINAR - Sokak: İLKEM

Mahalle: ESENKENT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKE

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKIN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESİN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GAYRET

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLİM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SİNANLI ÇIKMAZI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLU

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLCU ÇIKMAZI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KIZILCA

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BALÖZÜ ÇIKMAZI

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN

PENDİK 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: DERBENT

Mahalle: VELİBABA - Sokak: KÜŞAT

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YALDIZ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABAEVİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZATİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZUHURAT BABA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİSAR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: IŞIK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İBNİ SİNA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAMUK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜNZİLE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞENLİK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAĞDUYU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜNGÜ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENİBAHAR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEYİŞ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAGÜL

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MERCANLI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERÇECİK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİTABET

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MEŞRU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HÜNER

10:00 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR

14:00 - 16:20 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: SEZEN

Mahalle: VELİBABA - Sokak: TASDİK

Mahalle: VELİBABA - Sokak: TOLGA

Mahalle: VELİBABA - Sokak: AHMET YÜKSEL ÖZEMRE

Mahalle: VELİBABA - Sokak: FATİH

Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÖLOVA

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ONUR

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖLGE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİYADE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇARŞIBAŞI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HASTANE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TEMBİH

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAMUK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜNZİLE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜTEVAZİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DÖNEMEÇ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAĞDUYU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖVGÜ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ANAYURT

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ASMALI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KUŞAK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAM DALI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BEŞSARAY

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HAŞİM

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEYİŞ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HEYECAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GERGEF

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİKİR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HAZAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NECİP FAZIL

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ORTA ASYA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARDEŞ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAVAKLI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKLISELİM

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SİLİSTRE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİTABET

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NALIN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZÜMRÜTLÜ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜER

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAYRAKLI

09:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: BURHANİYE

Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARTAL

15:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR

Mahalle: YAYALAR - Sokak: ELVEDA

Mahalle: YAYALAR - Sokak: GÜLVEREN

Mahalle: YAYALAR - Sokak: VEFALI

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: DOĞU - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: KAYNARCA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ARMA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARBAROS

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ALTINKAYA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA KÖSE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAM DALI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: D 100

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BEŞSARAY

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YÖRÜK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EDALI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HEYECAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GERGEF

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GEMİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRKEM

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİSAR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HÜLASA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ORTA ASYA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARDEŞ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AFGAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEYİR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KONUKSEVER

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KÜÇÜKSU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAYFA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜVEYSİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜTEVAZİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YELKENLİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NİHAYET

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MELODİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEMİRCİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖVGÜ

TUZLA 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PATLAYICI MADDELER YOLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYÇİÇEĞİ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PALAMUT

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAKIR

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: İÇMELER - Sokak: DAL

Mahalle: İÇMELER - Sokak: GÖKTÜRK

Mahalle: İÇMELER - Sokak: ORHANGAZİ

Mahalle: İÇMELER - Sokak: NUSRET

Mahalle: İÇMELER - Sokak: RASAT

Mahalle: İÇMELER - Sokak: KERMES

Mahalle: İÇMELER - Sokak: EVRİM

Mahalle: İÇMELER - Sokak: ENİSE

Mahalle: İÇMELER - Sokak: ÖZÇAM

Mahalle: İÇMELER - Sokak: BİNNUR

ÜMRANİYE 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ESER

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NECİP FAZIL

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ANIL

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: HÜNKAR

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DEMİRTÜRK

ÜSKÜDAR 24 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: İNCİ

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİLEHANE YOLU

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: AHU

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KAYMAKAM

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: OYA

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ZENGİN

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BULGURLU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.