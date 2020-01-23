Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 24 Ocak 2020 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 24 Ocak 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Ümraniye gibi birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Ocak 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 24 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
14:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Mahalle: CUMHURİYET
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ
SANCAKTEPE 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KÜÇÜK
Mahalle: EYÜP SULTAN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: GÜMÜŞ
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜJDE
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KARANFİLLİ
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MENDERES
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KAFİYE
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÖTÜKEN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CAFER ENES
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İPEKYOLU
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜHENDİS
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: OSMANGAZİ
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ULUBATLI HASAN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KIZILAY
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: BEŞER
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KADIRGA
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ESMA
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ULVİ
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CAMİLİ
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CELAL
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CİHAD
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÇAĞRI
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MERKEZ
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: DEMİRGÖZE
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: BAŞKENT
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: EYÜP SULTAN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: VEZİR
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: VEFAKAR
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KOSOVA
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SSK
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SALİH
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HALE
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: USTA
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HÜRMET
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CAM
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MERDİVEN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASANAĞA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜVERCİNLİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SET
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOZKURT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İLHAM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜNVER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DEDEBAYIR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DİRHEM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEGÜM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GEMİCİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KASIM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TÜRKMEN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YILDIRAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ILGIN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KONAK
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MÜSLÜM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELMA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BENNUR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BETÜL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AHU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖMER SEYFETTİN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN PAŞA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AZİM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATILGAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YELİZ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BUĞDAY
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SILA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOPUZ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖLÇER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGAVER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RIZALI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENCEFİL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AŞİYAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜRGEN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUTLU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ABDURRAHMAN GAZİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ULUS
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGİZHAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEYDA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PARK
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EFLATUN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AYDEMİR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜZELBAHÇE
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENGİN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: NİSAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASGÜL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHMETÇİK
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKTUP
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEĞİRMEN
Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: KARADENİZ
Mahalle: MECLİS - Sokak: ÇAYIRLI
Mahalle: MERVE - Sokak: UHUD
Mahalle: MERVE - Sokak: MERVE
SULTANBEYLİ 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİLAL
Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAKARYA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA
ÜMRANİYE 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ŞERİFALİ
ÜSKÜDAR 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ÜNALAN - Sokak: LİBADİYE
10:15 - 15:15 saat aralığında
Mahalle: FERAH - Sokak: DOĞAN
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
HABERE YORUM KAT