Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 24 Ocak 2020 Elektrik kesintileri

​ Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Ocak 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 24 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

14:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Mahalle: CUMHURİYET

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ

SANCAKTEPE 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KÜÇÜK

Mahalle: EYÜP SULTAN

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: GÜMÜŞ

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜJDE

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KARANFİLLİ

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MENDERES

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KAFİYE

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÖTÜKEN

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CAFER ENES

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İPEKYOLU

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜHENDİS

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: OSMANGAZİ

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ULUBATLI HASAN

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KIZILAY

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: BEŞER

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KADIRGA

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ESMA

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ULVİ

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CAMİLİ

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CELAL

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CİHAD

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÇAĞRI

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MERKEZ

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: DEMİRGÖZE

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: BAŞKENT

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: EYÜP SULTAN

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: VEZİR

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: VEFAKAR

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KOSOVA

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SSK

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SALİH

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HALE

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: USTA

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HÜRMET

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CAM

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MERDİVEN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASANAĞA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜVERCİNLİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SET

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOZKURT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İLHAM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜNVER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DEDEBAYIR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DİRHEM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEGÜM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GEMİCİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KASIM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TÜRKMEN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YILDIRAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ILGIN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KONAK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MÜSLÜM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELMA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BENNUR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BETÜL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AHU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖMER SEYFETTİN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN PAŞA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AZİM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATILGAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YELİZ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BUĞDAY

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SILA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOPUZ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖLÇER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGAVER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RIZALI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENCEFİL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AŞİYAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜRGEN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUTLU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ABDURRAHMAN GAZİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ULUS

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGİZHAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEYDA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PARK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EFLATUN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AYDEMİR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜZELBAHÇE

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENGİN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: NİSAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASGÜL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHMETÇİK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKTUP

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEĞİRMEN

Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: KARADENİZ

Mahalle: MECLİS - Sokak: ÇAYIRLI

Mahalle: MERVE - Sokak: UHUD

Mahalle: MERVE - Sokak: MERVE

SULTANBEYLİ 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİLAL

Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAKARYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

ÜMRANİYE 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ŞERİFALİ

ÜSKÜDAR 24 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ÜNALAN - Sokak: LİBADİYE

10:15 - 15:15 saat aralığında

Mahalle: FERAH - Sokak: DOĞAN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.