Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 25 Ocak 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 25 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 25 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3084.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3088.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3092.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3096.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3097.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3094.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3080.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3092/1. ÇIKMAZ

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3087.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3088/1.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3089.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3090.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091/1.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3093. ÇIKMAZ

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3095.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3115.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3116.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3117.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3030.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3032.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3035.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3038.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3041.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3042.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TANBUR

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEY

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVA

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLDESTE

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİLGE

BEYKOZ

10:00 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER

Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI

Mahalle: KAVACIK - Sokak: ONARIMLI



10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KIZILÖREN ÇIKMAZI

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: NAZIM

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: BEZİRGAN ÇIKMAZI

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 51

Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

11:00 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: KAVACIK - Sokak: YÜREKLİ ADAM

Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

KADIKÖY

09:05 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: CELAL MUHTAR

Mahalle: KOŞUYOLU

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: EMİNBEY

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ÖZDEN

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖMEÇ

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BAKKAL

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: IRMAK

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKLİM

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ

KARTAL

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TERCAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇALI

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİLE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENYURT

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: OLTUTAŞI

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TENHA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RABİA ÇIKMAZI

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLDÜNYA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AVŞAR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞALE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKÜR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AHISKA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKDEMİR

Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ANIL

PENDİK

14:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SÜLÜNTEPE

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KAYA

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AKYAZI

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FAZIL

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FINDIK

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FİZAN

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: GENÇ

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: HACI OSMAN

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KAYALIK

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: MİZAN

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SULUDERE

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SEMERKANT

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: UHUT

Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AKGÜL

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.