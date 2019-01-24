Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 25 Ocak 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 25 Ocak 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal ve Pendik'in farklı mahallerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizden Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı ulaşabilirsiniz.
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 25 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 25 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR
14:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3084.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3088.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3092.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3096.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3097.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3094.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3080.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3092/1. ÇIKMAZ
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3087.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3088/1.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3089.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3090.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091/1.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3093. ÇIKMAZ
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3095.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3115.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3116.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3117.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3030.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3032.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3035.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3038.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3041.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3042.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TANBUR
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEY
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVA
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLDESTE
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİLGE
BEYKOZ
10:00 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER
Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI
Mahalle: KAVACIK - Sokak: ONARIMLI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KIZILÖREN ÇIKMAZI
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: NAZIM
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: BEZİRGAN ÇIKMAZI
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 51
Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
11:00 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: KAVACIK - Sokak: YÜREKLİ ADAM
Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
KADIKÖY
09:05 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: CELAL MUHTAR
Mahalle: KOŞUYOLU
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: EMİNBEY
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ÖZDEN
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖMEÇ
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BAKKAL
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: IRMAK
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKLİM
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ
KARTAL
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TERCAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇALI
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİLE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENYURT
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: OLTUTAŞI
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TENHA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RABİA ÇIKMAZI
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLDÜNYA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AVŞAR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞALE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKÜR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AHISKA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKDEMİR
Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ANIL
PENDİK
14:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SÜLÜNTEPE
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KAYA
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AKYAZI
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FAZIL
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FINDIK
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FİZAN
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: GENÇ
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: HACI OSMAN
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KAYALIK
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: MİZAN
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SULUDERE
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SEMERKANT
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: UHUT
Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AKGÜL
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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