Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 26 Haziran 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 26 Haziran 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda bazı mahallelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 26 Haziran 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 26 Haziran 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİRLİK
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HAKKI ERDOĞAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLAM
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENDER
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARALI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALTACIOĞLU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YUVACI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BİRLİKLER
BEYKOZ 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GÜMÜŞ
Mahalle: YALIKÖY - Sokak: HÜNKARTEPE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU
Mahalle: KANLICA - Sokak: DERE
Mahalle: KANLICA - Sokak: HALEPLİ ÇEŞMESİ
Mahalle: KANLICA - Sokak: HALİDE EDİP ADIVAR
Mahalle: KANLICA - Sokak: BARIŞ MANÇO
Mahalle: KANLICA - Sokak: FISTIKLI YOKUŞU
Mahalle: KANLICA - Sokak: KAFADAR
Mahalle: KANLICA - Sokak: KANLICA ÇEŞMESİ ÇIKMAZI
Mahalle: KANLICA - Sokak: KASAP AHMET
Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT
Mahalle: KANLICA - Sokak: MESCİT
Mahalle: KANLICA - Sokak: MUKABELECİ
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KÖRFEZ
KADIKÖY 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: CEBESOY
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: TEPE
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ADİLE NAŞİT
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÜSTÇEŞME
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÜSTÇEŞME
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: BUHURBABA
TUZLA 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ATACAN
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AZİMKAR
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: HİKMET
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AHENK
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TURGUT REİS
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ANI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KORKMAZ
ÜMRANİYE 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FIRTINA
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: MELTEM
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: RÜZGARLI
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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