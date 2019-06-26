Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 26 Haziran 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 26 Haziran 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİRLİK

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HAKKI ERDOĞAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLAM

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENDER

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARALI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALTACIOĞLU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YUVACI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BİRLİKLER

BEYKOZ 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GÜMÜŞ

Mahalle: YALIKÖY - Sokak: HÜNKARTEPE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU

Mahalle: KANLICA - Sokak: DERE

Mahalle: KANLICA - Sokak: HALEPLİ ÇEŞMESİ

Mahalle: KANLICA - Sokak: HALİDE EDİP ADIVAR

Mahalle: KANLICA - Sokak: BARIŞ MANÇO

Mahalle: KANLICA - Sokak: FISTIKLI YOKUŞU

Mahalle: KANLICA - Sokak: KAFADAR

Mahalle: KANLICA - Sokak: KANLICA ÇEŞMESİ ÇIKMAZI

Mahalle: KANLICA - Sokak: KASAP AHMET

Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT

Mahalle: KANLICA - Sokak: MESCİT

Mahalle: KANLICA - Sokak: MUKABELECİ

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KÖRFEZ

KADIKÖY 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: CEBESOY

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: TEPE

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ADİLE NAŞİT

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÜSTÇEŞME

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÜSTÇEŞME

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: BUHURBABA

TUZLA 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ATACAN

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AZİMKAR

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: HİKMET

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AHENK

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TURGUT REİS

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ANI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KORKMAZ

ÜMRANİYE 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FIRTINA

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: MELTEM

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: RÜZGARLI

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.