Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 26 Ocak 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 26 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 26 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR

09:30 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL

14:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: TOKATKÖY

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: YAR ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KRİZANTEM

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: GÜRKAN

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: BURHAN

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: EMİN ALİ GÜRKAN

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KİBAR ÇIKMAZI

Mahalle: AKBABA - Sokak: İÇEL

MALTEPE

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ORHANLI

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEYAZ GÜL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KOÇ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SARIÇAM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜRBÜZ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: DEDELER

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ÇAĞLAYANLAR

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SİNEM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SOLMAZ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YOL

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINAR

Mahalle: ÇINAR - Sokak: COŞKUN

Mahalle: ÇINAR - Sokak: MIZRAK

Mahalle: ÇINAR - Sokak: DİKMEN

Mahalle: ÇINAR - Sokak: MEHMET REİS

Mahalle: ÇINAR - Sokak: HAFIZ İSA

Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: ÇINAR - Sokak: KAĞAN

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: COŞKUN

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: MIZRAK

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: CUMA

ŞİLE

12:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: AHMETLİ

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZİVER

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BELDE

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İKRAM

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AYDINTEPE

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAMLI ÇEŞME

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇEVREM

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BOZTEPE

Mahalle: ERENLER - Sokak: AYCAN

Mahalle: ERENLER - Sokak: DERSAADET

Mahalle: ERENLER - Sokak: NİDA

Mahalle: KORUCU

Mahalle: KORUCU - Sokak: KORUCUKÖY

Mahalle: KORUCU - Sokak: ASMA

Mahalle: KORUCU - Sokak: BALSUYU

Mahalle: KORUCU - Sokak: ÇEVRE

Mahalle: KORUCU - Sokak: KADİR

Mahalle: KORUCU - Sokak: AĞAÇALTI

Mahalle: KORUCU - Sokak: EMİN

Mahalle: KORUCU - Sokak: SULTAN SELİM

Mahalle: SATMAZLI

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: FERDA

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DİK

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: SATMAZLI

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BERKAY

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: KORAY

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AYDIN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ANDAÇ

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DERSAADET

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: İNAN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÖKÇEN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ERGİN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: HAZAR

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜLPINAR

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BARUT

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ARALIK

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AHMETLİ

ÜMRANİYE

09:30 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: ŞERİFALİ

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYİT

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN

ÜSKÜDAR

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: YALIBOYU

Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ŞAİR ASAF HALET ÇELEBİ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.