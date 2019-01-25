Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 26 Ocak 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 26 Ocak 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Üsküdar ve Ümraniye'nin farklı mahallerinde elektirk kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizden Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı ulaşabilirsiniz.
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 26 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 26 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR
09:30 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL
14:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: TOKATKÖY
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: YAR ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KRİZANTEM
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: GÜRKAN
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: BURHAN
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: EMİN ALİ GÜRKAN
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KİBAR ÇIKMAZI
Mahalle: AKBABA - Sokak: İÇEL
MALTEPE
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ORHANLI
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEYAZ GÜL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KOÇ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SARIÇAM
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜRBÜZ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: DEDELER
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ÇAĞLAYANLAR
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SİNEM
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SOLMAZ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YOL
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINAR
Mahalle: ÇINAR - Sokak: COŞKUN
Mahalle: ÇINAR - Sokak: MIZRAK
Mahalle: ÇINAR - Sokak: DİKMEN
Mahalle: ÇINAR - Sokak: MEHMET REİS
Mahalle: ÇINAR - Sokak: HAFIZ İSA
Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: ÇINAR - Sokak: KAĞAN
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: COŞKUN
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: MIZRAK
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: CUMA
ŞİLE
12:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: AHMETLİ
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZİVER
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BELDE
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İKRAM
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AYDINTEPE
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAMLI ÇEŞME
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇEVREM
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BOZTEPE
Mahalle: ERENLER - Sokak: AYCAN
Mahalle: ERENLER - Sokak: DERSAADET
Mahalle: ERENLER - Sokak: NİDA
Mahalle: KORUCU
Mahalle: KORUCU - Sokak: KORUCUKÖY
Mahalle: KORUCU - Sokak: ASMA
Mahalle: KORUCU - Sokak: BALSUYU
Mahalle: KORUCU - Sokak: ÇEVRE
Mahalle: KORUCU - Sokak: KADİR
Mahalle: KORUCU - Sokak: AĞAÇALTI
Mahalle: KORUCU - Sokak: EMİN
Mahalle: KORUCU - Sokak: SULTAN SELİM
Mahalle: SATMAZLI
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: FERDA
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DİK
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: SATMAZLI
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BERKAY
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: KORAY
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AYDIN
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ANDAÇ
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DERSAADET
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: İNAN
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÖKÇEN
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ERGİN
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: HAZAR
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜLPINAR
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BARUT
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ARALIK
Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AHMETLİ
ÜMRANİYE
09:30 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: ŞERİFALİ
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYİT
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN
ÜSKÜDAR
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: YALIBOYU
Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ŞAİR ASAF HALET ÇELEBİ
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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