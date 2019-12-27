Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 27 Aralık 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 27 Aralık 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Şile, Sultanbeyli, Ümraniye ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 27 Aralık 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 27 Aralık 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
ÇEKMEKÖY 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: TÜRBAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÖZLEM
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BAL
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERAT
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENES
Mahalle: MERKEZ - Sokak: İMREN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ARDA
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT
Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BETÜL
KADIKÖY 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÇAMLIBEL
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: RECEP PEKER
PENDİK 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KİRAM
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ
SANCAKTEPE 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KİRAM
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ
ŞİLE 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BOZGOCA - Sokak: BOZGOCA
Mahalle: BOZGOCA - Sokak: TÜMAY
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: UZUN
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: FAİK LEVENT İSKELE CADDESİ
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KARACAN
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: OSMAN GAZİ
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KUZULUK
SULTANBEYLİ 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BOZGOCA - Sokak: BOZGOCA
Mahalle: BOZGOCA - Sokak: TÜMAY
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: UZUN
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: FAİK LEVENT İSKELE CADDESİ
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KARACAN
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: OSMAN GAZİ
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KUZULUK
ÜMRANİYE 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERGÜZAR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABACAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERAT
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EKMEL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ECDAD
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAK
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABİL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NEFER
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARMADA
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CENTİLMEN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEKTUP
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MERTER
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ASAF
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PANAYIR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TANDOĞAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEVHİT
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: UYGUN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ADIM ÇIKMAZI
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DURUSU
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MERAM
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BULGUR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NAMZET
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAKIR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DAĞARCIK ÇIKMAZI
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARIBURNU
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BEGÜM
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EFEKAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GEDİZ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÖKÇESU
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞİMŞİR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SAYGIN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEFTUN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAMBURİ CEMİL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ULUPINAR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HASAT
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SÜTÇÜ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MÜŞTAK
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEPEÜSTÜ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VAHDETTİN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YAKINSU
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RAHMAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DESTEGÜL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ESENYEL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KARADUT
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AKİK
13:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AZERİ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLTEPE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: FIRSAT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HIZIRBEY
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NACAROĞLU
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SOLMAZ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AHISKA
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ŞEHİTLİK
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ADALET
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HİMMET
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BODRUM
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BÜLBÜLDERE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİZİ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇEMENZAR
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİVRİĞİ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EDALI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ESAT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: RÜSTEM
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLHAYAT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARUZ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARİFE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIRKPINAR
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÖVGÜ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALPSOY
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NEŞEM
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KULOĞLU
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİN ÇIKMAZI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİNE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÜLGER
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SERDAL
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SONER
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YALDIZ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATIRA
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NEDİME
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YORULMAZ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYTAŞI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ENSAR
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ULUCAN
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PUSULA
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: İNCEKUM ÇIKMAZI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ILIMAN ÇIKMAZI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SARE ÇIKMAZI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PİKNİK ÇIKMAZI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇIRÇIRTEPE KORU
11:15 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZER
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZDEM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TURAN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORKUT
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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