​ Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 27 Aralık 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 27 Aralık 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU

ÇEKMEKÖY 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: TÜRBAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÖZLEM

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BAL

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERAT

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENES

Mahalle: MERKEZ - Sokak: İMREN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ARDA

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT

Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BETÜL

KADIKÖY 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÇAMLIBEL

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: RECEP PEKER

PENDİK 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KİRAM

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ

SANCAKTEPE 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KİRAM

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ

ŞİLE 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BOZGOCA - Sokak: BOZGOCA

Mahalle: BOZGOCA - Sokak: TÜMAY

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: UZUN

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: FAİK LEVENT İSKELE CADDESİ

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KARACAN

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: OSMAN GAZİ

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KUZULUK

SULTANBEYLİ 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BOZGOCA - Sokak: BOZGOCA

Mahalle: BOZGOCA - Sokak: TÜMAY

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: UZUN

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: FAİK LEVENT İSKELE CADDESİ

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KARACAN

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: OSMAN GAZİ

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: KUZULUK

ÜMRANİYE 27 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERGÜZAR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABACAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERAT

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EKMEL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ECDAD

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAK

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABİL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NEFER

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARMADA

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CENTİLMEN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEKTUP

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MERTER

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ASAF

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PANAYIR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TANDOĞAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEVHİT

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: UYGUN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ADIM ÇIKMAZI

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DURUSU

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MERAM

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BULGUR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NAMZET

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAKIR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DAĞARCIK ÇIKMAZI

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARIBURNU

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BEGÜM

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EFEKAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GEDİZ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÖKÇESU

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞİMŞİR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SAYGIN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEFTUN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAMBURİ CEMİL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ULUPINAR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HASAT

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SÜTÇÜ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MÜŞTAK

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEPEÜSTÜ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VAHDETTİN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YAKINSU

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RAHMAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DESTEGÜL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ESENYEL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KARADUT

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AKİK

13:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AZERİ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLTEPE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: FIRSAT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HIZIRBEY

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NACAROĞLU

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SOLMAZ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AHISKA

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ŞEHİTLİK

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ADALET

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HİMMET

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BODRUM

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BÜLBÜLDERE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİZİ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇEMENZAR

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİVRİĞİ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EDALI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ESAT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: RÜSTEM

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLHAYAT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARUZ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARİFE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIRKPINAR

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÖVGÜ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALPSOY

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NEŞEM

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KULOĞLU

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİN ÇIKMAZI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİNE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÜLGER

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SERDAL

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SONER

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YALDIZ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATIRA

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NEDİME

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YORULMAZ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYTAŞI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ENSAR

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ULUCAN

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PUSULA

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: İNCEKUM ÇIKMAZI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ILIMAN ÇIKMAZI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SARE ÇIKMAZI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PİKNİK ÇIKMAZI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇIRÇIRTEPE KORU

11:15 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZER

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZDEM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TURAN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORKUT

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.